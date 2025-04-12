Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido como WestCol se ha apoderado de las tendencias tras su sorpresivo encuentro con Juan David Tejada.

Artículos relacionados Talento nacional Famosa pareja del entretenimiento anunció que serán padres: así lo confirmaron

¿Qué le dijo WestCol a Juan David Tejada sobre su hijo con Aida Victoria Merlano?

En las últimas horas los nombres de ambos influenciadores han empezado a ser tendencia en redes sociales y algunos clips de su encuentro se han viralizado.

El primer video que dejó ver el encuentro entre ambos fue uno en el que WestCol y Juan David Tejada se presentaban.

Este encuentro empezó a generar controversia en redes sociales por el pasado amoroso de ambos con la influenciadora Aida Victoria Merlano.

Además, porque Tejada está involucrado en una polémica con Aida Victoria Merlano por el tema de su hijo Emiliano.

WestCol le lanzó pulla a Juan David Tejada. (Foto AFP y Freepik)

Artículos relacionados Talento nacional Falleció influencer colombiana en accidente de tránsito: dejó este curioso mensaje antes del hecho

¿Cuál fue la pulla de WestCol a Juan David Tejada sobre su hijo con Aida Victoria?

WestCol cuestinó públicamente a Juan David Tejada por, supuestamente, no hacerse cargo del hijo que tendría con Aida Victoria Merlano.

En redes se viralizó un clip en el que WestCol se encuentra leyendo un mensaje anónimo que algunas de las personas que lo acompañaba le había escrito supuestamente a Juan David Tejada.

El streamer antioqueño leyó que supuestamente criticaban al 'agropecuario' por estar activo en redes sociales y mostrarse en diferentes proyectos, menos cuidando a su hijo con Aida Victoria Merlano.

El agropecuario en todos lados, menos en la casa respondiendo por sus hijos.

WestCol tras leer este comentario se mostró asombrado y aseguró que estaba fuerte la indirecta para Tejada.

Como era de esperarse este comentario generó gran revuelo entre los presentes, quienes empezaron a bromear que Aida Victoria Merlano había sido la que escribió ese mensaje.

Fue Aida, que salga y de la cara ¿Cuánto habrá pagado Aida por eso?

¿Cómo reaccionó Juan David Tejada al comentario de WestCol?

Juan David Tejada para sorpresa de muchos se mostró tranquilo con el comentario que leyó WestCol en donde se puso en duda su responsabilidad con el hijo de Aida Victoria Merlano.

Algo que ha dividido opiniones en redes sociales, ya que para muchos la actitud de Tejada fue la correcta para no demostrar que se sintió afectado por el comentario y por otra parte algunos aplaudieron a WestCol por decir algo que bastante se ha hablado en medio de su polémica con Aida Victoria.