¿Cintia Cossio abandonará las redes sociales?: "el ciclo ya lo quiero cerrar"

La influenciadora Cintia Cossio se sinceró sobre su vida en redes sociales tras la llegada de su segundo hijo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Cintia Cossio sobre las redes sociales
Cintia Cossio se alejaría de las redes sociales/Canal RCN

La influenciadora Cintia Cossio confesó que está en un momento difícil sobre su vida en redes sociales, pues se siente agotada.

¿Cintia Cossio dejará las redes sociales?

La creadora de contenido estuvo en entrevista en el programa del Canal RCN "¿Qué hay pa' dañar?" y allí confesó que está decidiendo qué quiere hacer con su vida realmente.

Cintia Cossio abandonaria las redes sociales

"Estoy mirando qué quiero para mi vida, estoy un poco agotada de redes sociales, siento que el ciclo como que ya lo quiero cerrar o parar por un tiempo", dijo.

Aclaró que no es el tema de la exposición, pues aunque ella siempre lo ha estado su vida personal no, pues con ello ha sido muy reservada, pero la realidad de su agotamiento es por qué ya no se siente tan creativa como antes.

"El saber que la gente siempre espera que suba algo, pensar qué subo, qué no subo porque en cada red social subo algo diferente y de calidad, no de relleno y estoy en punto donde con otro hijo quiero dedicarme de lleno a él, entonces quiero parar por un tiempo, pero cuando parar no soy capaz, entonces ando en un limbo", agregó.

La paisa destacó que, desde hace varios años tiene estabilidad económica con la que se puede dar el lujo no trabajar más, pero aclaró que pensando en el futuro de sus hijos debería aprovechar que está en su tiempo glorioso y puede seguir facturando.

¿Cintia Cossio no es feliz subiendo contenido en redes sociales?

La influenciadora indicó que cada vez que sube algo a sus redes sociales se siente feliz, pero el bloqueo de creatividad y de inspiración la están limitando a la hora de fluir como lo solía hacer antes.

Cintia Cossio en que hay pa danar

"Ahora estoy viviendo una vida muy tranquila, estoy con mis hijos, estoy trabajando, no sé qué les voy a mostrar porque no me siento preparada todavía para estar viajando, bromeando...", añadió.

Por ahora, Cintia Cossio sigue enfocada en su maternidad con sus dos pequeños Thiago y Lorenzo, además de estar en la promoción de lo que será su libro, donde contará cosas de las que nunca ha hablado.

