Rigoberto Urán enternece las redes al enseñarle a su hijo a montar bicicleta: "Una belleza"

El exciclista Rigoberto Urán conmovió al mostrar a su hijo Máximo dando sus primeros pinitos en la bicicleta y su reacción es viral.

Rigoberto Urán enseñándole a su hijo a montar bicicleta
Rigoberto Urán enseñándole a su hijo a montar bicicleta. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Rigoberto Urán es una de las personalidades más queridas del deporte colombiano y del mundo del entretenimiento, esto por su carrera como ciclista y por su particular personalidad.

¿Cómo le fue a Rigoberto Urán enseñándole a su hijo a montar bicicleta?

Urán, conocido por su carisma y espontaneidad, suele compartir fragmentos de su vida familiar a través de sus redes sociales y tras su retiro del deporte han ido en aumento estas publicaciones.

El exciclista colgó las botas del ciclismo para dedicarse de lleno a su esposa e hijos, así lo ha demostrado en sus redes sociales.

Precisamente, Rigo, se volvió tendencia recientemente luego de compartir un emotivo video en sus redes en donde se dejó ver enseñándole a montar bicicleta a su hijo menor, Máximo.

Rigoberto Urán mostró a sus hijos usando inhaladores y explicó que heredaron el asma que él ha padecido desde niño.
Rigoberto Urán se mostró enseñándole a montar bicicleta a su hijo. (Foto AFP/JORGE GUERRERO)

¿Cómo le fue al hijo menor de Rigoberto Urán aprendiendo a montar bicicleta?

El ciclista colombiano Rigoberto Urán compartió en sus redes sociales un momento que enterneció a miles de usuarios: la primera clase de bicicleta de su hijo.

En el clip, se ve al deportista guiando al pequeño con paciencia y entusiasmo mientras este intenta mantener el equilibrio sobre una bici infantil.

En el audiovisual Máximo luce un casco rosado y se muestra seguro a bordo de su bicicleta sin pedales.

A su lado Rigo encima de una bicicleta intenta darle confianza y también corregirlo, diciéndole que nunca pierda la mirada del camino.

Mire pal frente, muy bien, salió lento como el papá, una belleza.

No obstante, fiel a su personalidad, Rigoberto, deja un divertido comentario al aire en el que expresa que Máximo salió 'lento' igual a él.

¿Máximo será el heredero de Rigoberto Urán en el ciclismo profesional?

Como era de esperarse este clip ha empezado a viralizarse en redes sociales y muchos se han mostrado encantados con esta escena de la primera clase de bicicleta de Máximo.

Precisamente, muchos empiezan a augurarle un gran futuro al pequeño en el mundo del ciclismo, influenciado por su papá, por lo que desde ya lo ven como el gran heredero.

Cabe resaltar que, Máximo es el hijo menor de Rigoberto Urán y su esposa Michelle Durango, pero es el tercer hijo del ciclista.

El exdeportista y Durango también son padres de Carlota, de 3 años de edad. Pero Rigoberto es padre de Matías, de 12 años, de una relación anterior.

Rigo preocupa a fans tras mostrar una imagen a su mamá enferma
Rigo mostró su rol como papá enseñándole a montar bicicleta a su hijo. (Foto: Canal RCN)
