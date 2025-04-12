Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cintia Cossio lanzará un libro en el que expondrá detalles desconocidos de su vida

La influenciadora Cintia Cossio contará detalles nunca revelados sobre su vida antes de las redes sociales.

La influenciadora Cintia Cossio lanzará un libro en el que abrirá su corazón y contará cosas de las que nunca ha hablado sobre su vida antes de las redes sociales.

¿Cintia Cossio lanzará un libro?

La creadora de contenido confesó que pronto estrenará su libro autobiográfico hablando sobre los difíciles momentos que tuvo que atravesar junto a su hermano Yeferson Cossio antes del éxito que ha tenido con las redes sociales, por las que logró superarse económicamente.

Cintia Cossio sobre su vida desconocida

Según contó en entrevista en el programa del Canal RCNA "¿Qué hay pa' dañar?", la idea surgió de una conversación que tuvo con algunos amigos en Bogotá, donde les contó algunos detalles de su vida personal y estos se conmovieron con su historia y le sugirieron compartirla por medio de un libro.

¿Qué contará Cintia Cossio en su libro?

La influenciadora indicó que decidió narrar detalles de los que nunca ha querido hablar públicamente sobre su infancia con su hermano Yeferson Cossio.

Cintia Cossio destapara detalles de su infancia

"Cuando digo 'es que nosotros fuimos muy solitos' la gente cree que es que mi mamá nos abandonó y hay un detrás de todo eso. Hablamos de todo eso, de qué sucedió con mi papá, de cuándo nos cambió la vida y cómo. No fue como que nos dormimos y despertamos con plata, no", señaló.

Destacó que habla mucho de su niñez, adolescencia y su vida familiar, destacando esa parte de ella que es desconocida para muchos.

