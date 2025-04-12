Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Westcol contó que él buscó al 'Agropecuario' y revelaron por qué decidieron trabajar juntos

Westcol y Juan David Tejada explicaron por qué optaron por trabajar juntos pese a sus diferencias en el pasado.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García

El streamer Westcoly el ahora influenciador Juan David Tejada, conocido como 'El agropecuario', dieron a conocer las razones por las que decidieron trabajar juntos pese a las diferencias que tuvieron en el pasado tras ambos haber sido pareja de la creadora de contenido Aida Victoria Merlano.

¿Westcol buscó al 'Agropecuario'?

Los influenciadores causaron revuelo en redes sociales luego de mostrarse juntos para el nuevo proyecto del streamer, donde este reunió varios creadores de contenido para darles clases diarias sobre el mundo del streamer.

Westcol y el agropecuario juntos

"Antes de que digan cualquier cosa yo personalmente el que le dije a Carlos (mánager) que quería que El agropecuario estuviera en La mansión porque siento que era lo único que faltaba, un agropecuario, y para que vea cómo nosotros nos tomamos la vida", confesó Westcol.

¿Por qué 'El Agropecuario' aceptó trabajar con Westcol?

Juan David Tejada señaló que, aunque le dio rabia en el momento que tuvieron cruces de palabras en redes sociales, luego no le dio mayor importancia y vio esta oportunidad como algo positivo, pues quiere seguir en el mundo de las redes sociales debido a que le está yendo muy bien.

Westcol habla con el agropecuario

"Vengo un año dándole y con ganas de romper (...) me metí en el mundo de las redes y me empezó a gustar, me empezó a ir bien, me busca mucha gente, muchas empresas y me ha ido bien gracias a Dios", dijo.

Indicó que él creció en finca rodeado de ganado y quiere transmitir todo ese conocimiento a sus seguidores.

¿El agropecuario le enseñará a Westcol a montar caballo?

Juan David Tejada sorprendió a Westcol al invitarlo a su criadero y asegurarle que le enseñaría todo lo que quiera saber al respecto.

"Cuando quiera vamos, montamos y lo que quiera, lo que necesite del mundo de los caballos aquí estamos", le dijo.

Ver los últimos minutos:

Por su parte, también le habría lanzado una indirecta a Aida Victoria Merlano luego de que Westcol le asegurar que lo veía muy callado en redes sociales tras sus polémicas, a lo que él contestó diciendo: "Ando tranquilito, en silencio, que el tiempo lo diga todo".

