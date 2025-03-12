Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ornella Sierra rompe el silencio y habla del año más difícil y revelador de su vida: “Me caí, pero”

Ornella Sierra habló de caídas, cambios personales y empoderamiento tras un año de aprendizajes.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Ornella Sierra habló de su 2025 y confesó que fue el año que más enseñanzas le dejó
Ornella Sierra revela las lecciones que marcaron su 2025. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido barranquillera Ornella Sierra compartió un mensaje reflexivo en sus redes sociales con el que decidió cerrar el 2025.

¿Qué mensaje dejó Ornella Sierra sobre su 2025?

La influenciadora abrió su corazón frente a sus seguidores y habló de un año que, aunque inició lleno de logros, terminó convirtiéndose en uno de los periodos más retadores de su vida.

A través de sus publicaciones, Ornella dejó ver que el 2025 fue un año de contrastes. Reconoció que comenzó como uno de los mejores momentos, pero también admitió que fue el año que más le enseñó, pues tuvo que enfrentarse a situaciones que la pusieron a prueba en distintos aspectos de su vida.

La barranquillera expresó que cada dificultad la obligó a replantear su camino, tomar decisiones importantes y soltar aquello que no le sumaba.

En su mensaje dejó claro que las caídas hicieron parte esencial de su crecimiento, pese a los momentos difíciles, siempre encontró la manera de levantarse.

“Ha sido el año que más me ha enseñado”, expresó.

La creadora de contenido también mencionó que, aunque sintió que daba pasos hacia atrás, entendió que esos retrocesos eran necesarios para impulsarse con más fuerza.

Durante este proceso, reconoció que cayó en varias oportunidades, pero que siempre encontró la fortaleza para levantarse.

¿Cómo cambió Ornella Sierra tras las lecciones del año?

Para ella, cada error y cada pérdida tuvieron un propósito, y por eso afirmó que no hay mal que por bien no venga, una frase que resume el aprendizaje que decidió llevarse de este periodo.

Ornella también habló de los cambios que tuvo que hacer a nivel personal. Aseguró que cerró ciclos, quitándose las extensiones y alejándose de personas que no aportaban a su bienestar. Además, decidió transformar incluso su forma de vestir como parte de esa renovación interna y externa.

Uno de los puntos más destacados de su mensaje fue el proceso de empoderamiento que vivió.

Con una frase contundente, Ornella resumió su nueva postura frente a la vida: “Si yo me siento bien y cómoda, basta”.

La barranquillera manifestó que todo lo vivido la ayudó a reconectar consigo misma, a valorar lo que realmente importa y a entender que los procesos personales no siempre son lineales.

