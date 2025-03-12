Westcol y ‘El agropecuario’ se reunieron en medio de polémica con Aida Victoria Merlano

Los nombres de Juan David Tejada ‘El agropecuario’ y Westcol se volvieron tendencia en las redes sociales luego de que ambas personalidades se reunieran en persona en medio de los escándalos que surgieron con Aida Victoria Merlano.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Salen a la luz fotos de cómo encontraron en el monte al hijo de Giovanny Ayala y su mánager

¿Cómo fue el encuentro entre Juan David Tejada y Westcol?

En la noche de este miércoles 3 de diciembre comenzó a circular en redes sociales un video donde se aprecia la conversación entre Juan David Tejada, reciente expareja de Aida Victoria Merlano y padre de su hijo, y el streamer colombiano Westcol, con quien la influenciadora también tuvo una relación.

El motivo de la reunión estuvo relacionado con un nuevo proyecto que Westcol está por lanzar y en el que planea reunir a varias personalidades del entretenimiento digital. ‘El agropecuario’ estaría interesado en participar, por lo que se acercó a hablar con él sobre los detalles.

Artículos relacionados Talento internacional Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso

En la conversación no mencionaron a Aida Victoria Merlano pese a que ambos tuvieron una relación sentimental con ella. Todo se desarrolló de forma profesional. Juan David Tejada aseguró que le gustaría sumarse al proyecto para llegar a un nuevo público y compartir su conocimiento sobre el mundo agropecuario.

“Usted quiere transmitir, mostrarle a la gente su vida, lo que hace, el mundo agropecuario, todo lo que hay detrás de muchas cosas que la gente no ha visto. Eso me parecería muy ch*mba, por ejemplo, ¿cómo se trabaja un caballo?”, comentó Westcol al escucharlo.

¿Cómo reaccionaron los internautas al encuentro entre Westcol y ‘El agropecuario’?

Internautas cuestionaron a ambos influenciadores por reunirse debido a la historia que cada uno tuvo con Aida Victoria Merlano.

Señalaron que ‘El agropecuario’ se estaba vendiendo “al mejor postor”, ya que Westcol no es la única persona a la que se ha acercado en medio de la polémica con su expareja: también entabló una amistad con las hermanas Calderón, con quienes Aida mantiene diferencias.

Artículos relacionados Valentina Ferrer Esta es la razón por la que Valentina Ferrer no estuvo presente en el concierto de J Balvin en Medellín

Entre los comentarios más repetidos se leyeron: “AY NOOOOOOOO. Dios los hizo y Aida los juntó”, “Les quedó tan GRANDE AIDA que se tuvieron que unir”, “Tanto que se odiaron y ahora juntos (solo para molestar a Aida), solos no pudieron y se tuvieron que unir”, “El agropecuario se vendió al mejor postor, como ya no tiene quien lo haga brillar tocó con el ex de la mamá del hijo”.