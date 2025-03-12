Juliana Calderón confirmó que se someterá a una nueva intervención estética

Juliana Calderón, hermana menor de la polémica influenciadora Yina Calderón, sorprendió a sus cientos de seguidores al anunciar una nueva intervención estética a pocos días de celebrar la Navidad y el Año nuevo.

¿Juliana Calderón volverá a operarse? Esto dijo la influenciadora

Con un inesperado video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juliana Calderón sorprendió a sus fanáticos, pues en este anunciaba que volvería al qu1r0f4n0 para realizarse una nueva intervención estética.

Nueva intervención estética de Juliana Calderón genera todo tipo de reacciones. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, la joven empresaria no entró en detalles, sino que puso a sus seguidores a adivinar qué podría realizarse, teniendo en cuenta que en los últimos meses mejoró varias partes de su cuerpo con ayuda de la ‘ciencia médica’.

"Les voy a contar que entro nuevamente al qu1r0f4m0, me voy a operar... ¿Qué me iré a hacer"

¿Qué intervenciones se ha hecho Juliana Calderón en los últimos años?

Aunque desde hace varios años Juliana Calderón se ha sometido a diversos retoques estéticos para mejorar el aspecto de su cuerpo y sentirse cómoda con él, en el transcurso de este 2025 decidió continuar con este proyecto de belleza al anunciar que volvería al qu1r0f4n0.

Juliana Calderón anuncia otro cambio estético. (Foto Canal RCN).

Entre las intervenciones que la joven se ha realizado destaca su manga gástrica, pues esta le permitió bajar de peso rápidamente tal y como siempre lo había soñado. Sin embargo, esta c1rug1a le ocasionó una hernia que, aunque tuvo que ser retirada le dejó algunas secuelas con las que aún lucha.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la noticia de nuevas intervenciones estéticas en Juliana Calderón?

Los internautas no tardaron en reaccionar a la noticia de que Juliana Calderón estaría siguiendo los pasos de su hermana Yina Calderón al manifestar su intención de refresar al qu1r0f4no.

Mientras algunos confesaron que, a diferencia de sus hermanas, cada cambio que se ha hecho le ha sentado muy bien, otros expresaron sorpresa al considerar que no era necesario comenzar a realizarse retoques de manera seguida.

De esta manera comentarios como: "La verdad pensé que ya no se haría nada más, pero cada quien decide sobre su cuerpo", "Me sorprende que siga con más cambios", "Ojalá esta vez no exagere, ya está muy linda como está”, fueron algunos de los que destacaron en redes.