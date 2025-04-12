Reconocida actriz criticó los precios de la bandeja paisa en Medellín y dividió opiniones en redes

La actriz Liliana González, recordada por su papel de Vicky “La pajarita” en la primera versión de “Hasta que la plata nos separe”, producción del Canal RCN, compartió en redes sociales la sorpresa que se llevó al pedir un plato típico en Envigado.

Liliana González genera opiniones divididas al exponer lo que pagó por una bandeja paisa y dos limonadas en Medellín. (Foto Canal RCN)

¿Por qué se molestó la actriz Liliana González en su paso por Medellín?

Según relató, al ordenar la tradicional bandeja paisa pensó que el precio elevado se debía al tamaño del plato.

Sin embargo, al recibirlo se encontró con una porción común y corriente, que en su opinión no justificaba el valor que le estaban cobrando.

Este detalle fue el detonante para que la actriz expresara su inconformidad y pusiera sobre la mesa un tema que muchos habitantes de Medellín y turistas ya venían comentando: el aumento desmedido de los precios en la ciudad.

"¿Qué le pasó a Medellín?", expresó la actriz Liliana González en su publicación.

¿Qué opinan los internautas sobre la situación que vivió Liliana González al pedir una bandeja paisa?

Los internautas llenaron la publicación con comentarios en pro y en contra. Por un lado, varios usuarios respaldaron a González y señalaron que la gentrificación ha elevado los costos de manera absurda, afectando desde la gastronomía típica hasta servicios básicos.

Por otro lado, hubo quienes la criticaron, asegurando que nadie la obligó a consumir allí y que siempre existe la opción de revisar la carta antes de ordenar.

Más allá de la anécdota, la publicación de Liliana González puso en evidencia una discusión más amplia sobre el impacto económico que atraviesa Medellín.

La ciudad, reconocida por su oferta cultural y gastronómica, enfrenta un proceso de transformación que ha encarecido la vida cotidiana.

Lo que para algunos es un signo de modernización y turismo, para otros representa una pérdida de accesibilidad a lo que antes era considerado parte esencial de la identidad paisa.

Y es que, para Liliana González, los Platos como la bandeja paisa, que durante décadas fueron accesibles para cualquier bolsillo, hoy se perciben como un lujo en ciertos sectores de esa ciudad.