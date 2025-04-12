Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Reconocida actriz criticó los precios de la bandeja paisa en Medellín y dividió opiniones en redes

Actriz colombiana sorprendió en redes al criticar el precio de un plato típico paisa, provocando reacciones encontradas.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Liliana González causa debate en redes.
Reconocida actriz colombiana se quejó en redes sociales por los precios excesivos de la comida en Medellín. (Foto de la actriz y de la bandeja paisa Freepik)

La actriz Liliana González, recordada por su papel de Vicky “La pajarita” en la primera versión de “Hasta que la plata nos separe”, producción del Canal RCN, compartió en redes sociales la sorpresa que se llevó al pedir un plato típico en Envigado.

Liliana González se queja en redes sociales.
Liliana González genera opiniones divididas al exponer lo que pagó por una bandeja paisa y dos limonadas en Medellín. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Por qué se molestó la actriz Liliana González en su paso por Medellín?

Según relató, al ordenar la tradicional bandeja paisa pensó que el precio elevado se debía al tamaño del plato.

Sin embargo, al recibirlo se encontró con una porción común y corriente, que en su opinión no justificaba el valor que le estaban cobrando.

Este detalle fue el detonante para que la actriz expresara su inconformidad y pusiera sobre la mesa un tema que muchos habitantes de Medellín y turistas ya venían comentando: el aumento desmedido de los precios en la ciudad.

"¿Qué le pasó a Medellín?", expresó la actriz Liliana González en su publicación.

¿Qué opinan los internautas sobre la situación que vivió Liliana González al pedir una bandeja paisa?

Los internautas llenaron la publicación con comentarios en pro y en contra. Por un lado, varios usuarios respaldaron a González y señalaron que la gentrificación ha elevado los costos de manera absurda, afectando desde la gastronomía típica hasta servicios básicos.

Por otro lado, hubo quienes la criticaron, asegurando que nadie la obligó a consumir allí y que siempre existe la opción de revisar la carta antes de ordenar.

Artículos relacionados

Más allá de la anécdota, la publicación de Liliana González puso en evidencia una discusión más amplia sobre el impacto económico que atraviesa Medellín.

La ciudad, reconocida por su oferta cultural y gastronómica, enfrenta un proceso de transformación que ha encarecido la vida cotidiana.

Artículos relacionados

Lo que para algunos es un signo de modernización y turismo, para otros representa una pérdida de accesibilidad a lo que antes era considerado parte esencial de la identidad paisa.

Y es que, para Liliana González, los Platos como la bandeja paisa, que durante décadas fueron accesibles para cualquier bolsillo, hoy se perciben como un lujo en ciertos sectores de esa ciudad.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Poncho Zuleta conmueve al anunciar su retiro: “Desde el cielo seguiré cantando” Talento nacional

Poncho Zuleta anunció su retiro con emotivas palabras: “desde el cielo seguiré cantando”

Poncho Zuleta, ícono del vallenato, preocupó tras anunciar su retiro definitivo de los escenarios.

Hijo de Giovanny Ayala dio sus primeras palabras tras su liberación: esto dijo Talento nacional

Hijo de Giovanny Ayala dio sus primeras palabras tras su liberación: esto dijo

Hijo de Giovanny Ayala compartió sus primeras palabras tras ser liberado luego de dos semanas desaparecido con su mánager.

Yina Calderón, embarazo Yina Calderón

La IA crea video de Yina Calderón embarazada con un hombre y se hace viral: "Merece un hijo"

La IA mostró el aspecto que tendría Yina Calderón dado el caso en el que quedara embarazada y los comentarios no se hicieron esperar.

Lo más superlike

Blessd antes de ser famoso Blessd

Blessd impacta al hacer confesión con foto suya del pasado: "Los traumas se heredan"

¿Irreconocible? Blessd desempolvó imagen de cuando no tenía dinero y sorprende al hacer revelación de aquella época.

Corona de adviento Navidad

¿Qué es la corona de adviento y cómo hacerla?

Mapache Viral

VIRAL | Mapache se entrometió en una licorera y quedó borracho en el piso; le tomaron foto

Taliana Vargas Producciones RCN

Reaparece Taliana Vargas por emisión de Chepe Fortuna en Canal RCN: fans no superan cómo luce hoy

Dua Lipa sorprende a su público mexicano. Dua Lipa

Dua Lipa conquistó Ciudad de México al cantar junto a Maná, ¿Cuál fue la canción elegida?