Sale a la luz foto del rostro del hijo de Mariana Pajón y Vicent Pelluard: así luce a días de nacido

El nombre de Mariana Pajón, reconocida por ser una de las deportistas colombianas más destacadas en el BMX al ser ganadora de tres medallas olímpicas y dejar un importante legado a nivel internacional.

Además, la deportista ha acaparado la atención mediática en los últimos días tras convertirse en madre por primera vez tras el nacimiento de su primogénito Théo, fruto de su relación con Vicent Pelluard.

¿Qué foto salió a la luz del rostro del hijo de Mariana Pajón y Vicent Pelluard?

Hace unos días, Mariana Pajón y Vicent compartieron, a través de sus redes sociales, una emotiva fotografía de su primogénito Théo, una de las personas más importantes en su vida, en especial, por la muestra del incondicional amor que hay entre ambos.

Aunque en la primera fotografía se evidencia el rostro del bebé, recientemente, Vicent compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 139 mil seguidores, el rostro de su bebé.

En la fotografía, se evidencia que Vicent está sumamente orgulloso en demostrarles a sus seguidores la nueva faceta que ha tenido como padre, en especial, al cautivar a sus seguidores, al presumir el gran parentesco que tiene su hijo con él y con Mariana Pajón.



Desde luego, Mariana ha demostrado que disfruta con plenitud convertirse madre por primera vez, pues está llena de expectativas para transmitirle su incondicional amor a su hijo Théo.

Así luce el hijo de Mariana Pajón a días de nacido. | Foto: Freepik

¿Qué comparte en común Mariana Pajón con su esposo?

Es clave mencionar que una de las parejas más reconocidas en el campo del entretenimiento colombiano es Mariana Pajón y su esposo, Vicent Pelluard, con quien se casó en el año 2017.



Así también, Mariana ha demostrado que se la lleva de especial manera con su esposo, pues ambos comparten el mismo talento que tienen en el BMX, al compartir varios acontecimientos de su vida deportiva mediante sus redes sociales.

¿Hace cuántos años se casó Mariana Pajón? | AFP: Cris Borouncle

Por su parte, la pareja ha compartido en varias ocasiones el incondicional amor que se tienen, en especial, por cautivar a todos sus seguidores con la especial conexión que hay entre ambos, convirtiéndose en dos grandes referentes del deporte.