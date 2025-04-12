Dayana Jaimes sacó a la luz emotivo video de Martín Elías junto a su hija antes de su muerte

Dayana Jaimes, viuda del cantante Martín Elías, movió fibras en la jornada del 4 de diciembre al publicar un inédito video del artista antes de su fallecimiento.

¿Cuál fue el video que publicó Dayana Jaimes de Martín Elías junto a su hija Paula Elena antes de su accidente?

Han más de 8 años desde aquel trágico 14 de abril del 2017, cuando Martín Elías Díaz Acosta tras un accidente de tránsito en Coveñas, Sucre.

El artista de vallenato ofreció un concierto aquel Viernes Santo y tras salir del evento de camino a su casa la camioneta en la que se dirigía perdió el control y se estrelló. Horas después Martín perdió la vida.

El artista es recordado por miles de personas y su música sigue sonando en todo lado, y la que era su esposa en ese entonces, Dayana Jaimes, demostró que lo sigue teniendo presente y sus recuerdos están más vivos que nunca.

Así lo demostró la empresaria recientemente a través de sus redes sociales en donde compartió uno de los últimos videos del cantante junto a su hija Paula Elena.

último video de Martín Elías junto a su hija Paula Elena. (AFP)

¿Cuál fue el último video de Martín Elías junto a su hija Paula Elena?

Dayana Jaimes compartió en la jornada del 4 de diciembre un emotivo video de recuerdo de Martín Elías y su hija Paula Elena.

En el audiovisual se ve al artista de vallenato disfrutando de un momento junto a su hija menor, a quien intenta animarla cantándole una canción de su papá, Diomedes Díaz, conocida como "El Muñeco".

Como yo, como Paula baila el muñeco, como yo.

Martín Elías se ve bastante emocionado en el video jugando y cantándole a su pequeña hija. Algo curioso es que este video habría sido grabado en el diciembre anterior al fallecimiento del cantante.

¿Qué detalles han salido a la luz del trágico accidente de Martín Elías?

Hasta el momento los reportes de las autoridades exponen que el día del accidente la camioneta en la que se dirigía el recordado cantante de vallenato excedía los límites de velocidad en esa vía que eran de 50 km/h.

Al parecer, Martín iba sin el cinturón de seguridad por lo que salió expulsado por la venta del panorámico de la camioneta cayendo de manera abrupta y fuerte contra el pavimento.

Martín fue trasladado al hospital de San Onofre con graves lesiones como traume de abdomen, contusiones pulmonares, contusiones cardíacas, fracturas, entre otras. Las cuales le ocasionaron su fallecimiento.

Cabe resaltar que , el artista de 26 años era una de las grandes promesas del vallenato y a su corta edad ya tenía varios éxitos a su espalda.