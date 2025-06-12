Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cazzu se le midió al reto de adivinar dichos colombianos, y no le fue tan mal

En su paso por Bogotá, Cazzu se sumergió en la cultura colombiana, probando comida típica y adivinando frases muy famosas en este país.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Cazzu llegó a Colombia para ofrecer un concierto en el Movistar Arena de Bogotá.
En su paso por Colombia, Cazzu conoció más de la cultura de este país. Foto: AFP - Lisa Lake

Cazzu se presentó por primera vez en Colombia; la argentina ofreció un show en el Movistar Arena de Bogotá. La rapera interpretó sus mejores temas y le rindió homenaje a Shakira al cantar ‘Hay amores’.

En su paso por el país, la artista, que fue muy mediática por su romance con Christian Nodal, contó detalles de su vida personal y hasta se le midió a participar en retos muy colombianos.

¿Cómo le fue a Cazzu tratando de adivinar palabras colombianas?

Julieta Emilia Cazzuchelli trató de descifrar algunos dichos colombianos y desató varias risas, más exactamente tuvo que responder sobre el significado de los animales que se usan para referirse a algo en particular.

El primer reto fue “camello”. La argentina dedujo que se refiere a algún medio de transporte, pero su respuesta fue incorrecta, ya que tiene que ver con la persona que está buscando empleo o se va a trabajar.

“Mosca” fue la segunda palabra y esta vez sí logró acertar. La artista respondió que se relaciona con alguien que debe estar atento, pilo en algo.

Cazzu deslumbra en Bogotá interpretando un tema de Shakira
En su concierto en Bogotá, Cazzu le rindió homenaje a Shakira y al vallenato. (AFP / Frazer Harrison)

Luego fue “abeja” y también acertó parcialmente, dejando claro que no son dichos que desconozca por completo. Así, posteriormente, quedó claro cuando le preguntaron por “vaca”, haciendo énfasis en que se busca recolectar dinero. De paso, contó que en Argentina ese dicho también se usa con el mismo fin.

Tras esta sección de La Mega de RCN, Cazzu evidenció las ciertas similitudes que pueden existir entre los dichos coloquiales que existen en Colombia y en Argentina.

¿Qué pasó entre Cazzu y Christian Nodal?

Cazzu ha forjado una importante carrera en la música gracias a su faceta como rapera, aunque su nombre salió aún más a relucir cuando se conoció que era pareja de Christian Nodal.

La relación parecía que iba muy bien, incluso, en septiembre del 2023 le dieron la bienvenida a su hija Inti, pero la relación se acabó en medio de rumores de infidelidad.

Días después de anunciar su ruptura con Cazzu, Nodal confirmó que tenía un nuevo amor: Ángela Aguilar. A partir de entonces se desataron fuertes críticas contra los mexicanos y hubo mucho respaldo para la argentina.

Tras romper con Cazzu, Christian Nodal se casó con Ángela Aguilar.
Cuando terminaron su relación, Christian Nodal fue señalado de haberle sido infiel a Cazzu. Foto: AFP - Cristina Quicler

Hoy en día, Nodal y Ángela completan más de un año de relación, de hecho, ya se casaron, mientras que Julieta Emilia ha abierto nuevos caminos en Latinoamérica gracias a su música. Se presentó en Colombia y causó mucha expectativa.

Desde que pisó tierra colombiana, a la rapera la hicieron sentir como en casa. Fans le llevaron serenata y regalos a su hotel, y ella retribuyó ese cariño interpretando una canción del Binomio de Oro de América en medio de su concierto.

En medio de su Latinaje Tour, Cazzu cantó ‘Me sobran las palabras’, clásico de la agrupación que lidera Israel Romero ‘Pollo Isra’, y emocionó al público con un homenaje al vallenato.

La cantante, sin duda, logró conectar con la identidad musical colombiana desde la emoción y el respeto.

