¿Dónde jugará Colombia? IA anticipa posibles sedes de la Tricolor en el Mundial 2026

La FIFA realizó en Washington el sorteo de los grupos del Mundial 2026 el pasado 5 de diciembre, un evento que dejó varios escenarios abiertos para las selecciones participantes. Entre ellos, el camino que podría recorrer Colombia durante la fase de grupos.

¿Dónde jugará Colombia su debut en el Mundial 2026?

Aunque la confirmación oficial del calendario se dará hacia el mediodía, el esperado sorteo será transmitido por el Canal RCN y por YouTube, en el que permitirá conocer las ciudades donde jugará Colombia.

Aun así, las predicciones de IA ya anticipan posibles sedes para la Tricolor en su primer duelo del torneo.

Colombia quedó ubicada en el grupo K, uno de los más comentados por la presencia de Portugal como potencia europea, así como Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo.

La fase de grupos para la Selección iniciará enfrentando a Uzbekistán el 17 de junio, continuará el 23 frente al equipo que avance del repechaje y cerrará el 27 contra Portugal.

El análisis de asignación de sedes en mundiales anteriores, sumado a la distribución geográfica del torneo en Estados Unidos, México y Canadá, orienta la predicción hacia tres posibles ciudades para el debut colombiano.

La IA prioriza escenarios con infraestructura disponible, cercanía entre sedes y flujo logístico para selecciones. Por ello, las primeras opciones serían Ciudad de México o Houston, ambas habituales en partidos de fase de grupos.

La Selección podría iniciar su recorrido en un estadio con alta capacidad, considerando la presencia de una afición colombiana numerosa en Norteamérica.

La IA además reveló que la capital mexicana suele albergar encuentros de selecciones latinoamericanas, mientras que Houston posicionado como un punto estratégico por su conectividad y experiencia en eventos de gran magnitud.

¿Qué sedes podría ocupar Colombia en los otros dos partidos?

Para el segundo encuentro, la predicción señala a Guadalajara o nuevamente Houston como sedes probables, dado que suelen rotar partidos de grupos entre estas ciudades para equilibrar distancias.

En cuanto al cierre de la fase de grupos frente a Portugal, la IA proyecta que podría disputarse en Atlanta o Miami, dos ciudades que históricamente reciben duelos de alta demanda.

Con el inicio del torneo programado para el 11 de junio y la final para el 19 de julio, las próximas horas serán clave para conocer la selección que se llevará la esperada Copa del Mundo.