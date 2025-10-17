Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hijo de Gustavo Angarita hizo estremecedora confesión sobre la salud de su padre tras su muerte

Gustavo Angarita Jr. reveló cómo fueron los últimos días de su padre y los quebrantos de salud que sufrió antes de su fallecimiento.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Gustavo Angarita Jr. habló de la muerte de su padre
Gustavo Angarita Jr. se refirió al estado de salud de su padre antes de su muerte. (Foto Canal RCN)

La televisión colombiana se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del experimentado actor colombiano Gustavo Angarita a sus 83 años en la noche del 16 de octubre.

¿Cuál fue la revelación que hizo el hijo de Gustavo Angarita sobre su salud?

Tras confirmarse el fallecimiento del actor, salieron a la luz unas declaraciones de su hijo Gustavo Angarita Jr. en las que hablaba del deterioro de salud de su padre en los últimos meses.

Junior contó que el actor había sido hospitalizado en la Clínica Universitaria Colombia debido a una afecciones de salud que había presentado producto del cáncer que padecía.

Al parecer, según comentó su hijo el experimentado actor había perdido la movilidad en una de sus piernas, por lo que tuvo que ser ingresado por urgencias en donde lo remitieron a cuidados paliativos.

Falleció el actor Gustavo Angarita por un cancer
Hijo de Gustavo Angarita reveló detalles de su salud previo a su fallecimiento. (Foto Canal RCN)

¿Qué quebrantos de salud tuvo el actor Gustavo Angarita antes de su fallecimiento?

El recordado actor de producciones del Canal RCN como "La Potra Zaina", "Un ángel llamado azul", "En los tacones de Eva", "Chepe Fortuna", "Casa de reinas" y "La ley del corazón" venía afrontando varios percances de salud.

Precisamente, Gustavo Angarita Jr. aseguró que en su momento pensaron lo peor frente a la salud de su padre cuando tuvo que ser hospitalizado, ya que el actor estaba bastante débil de salud.

Ya no va a ser el mismo de antes, está en una etapa bastante fuerte. El cáncer le fue afectando su movilidad.

¿Cómo fueron las últimas horas del actor Gustavo Angarita? Su hijo lo reveló

Gustavo Angarita Jr. reveló en las últimas horas tras el fallecimiento de su padre que el actor había podido disfrutar de sus últimos meses de vida gracias a la ciencia médica.

El también actor confesó en La W que su padre pudo resistir a su fuerte enfermedad durante los últimos años con ayuda de medicamentos y tratamientos.

La función médica hizo que el final de su vida fuera bastante llevable e hizo que nosotros pudiéramos disfrutar muchos años más de él.

Asimismo, el actor reveló que su padre falleció rodeado de sus seres queridos y como si se tratara de una batería, esta se fue descargando.

No se fue mal, estuve con él en el momento que sucedió y fue como que apagó de a poco, se le fue acabando la batería poco a poco.

Murió Gustavo Angarita
Murió el actor Gustavo Angarita. (Foto Canal RCN)
