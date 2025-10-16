Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Greeicy Rendón rompió el silencio e hizo profunda confesión sobre sus papás: "Tiempo al tiempo"

Greeicy Rendón habló del difícil momento que vive su familia y resaltó la crianza que le dieron sus padres: "Es imposible que no duela".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Greeicy Rendón dejó emotivas palabras en medio de polémica con su papá
Greeicy Rendón resaltó la crianza y valores de sus padres. (AFP: Noam Galai)

La cantante Greeicy Rendón reapareció en sus redes sociales en la tarde del 16 de octubre con un emotivo video y mensaje para sus padres.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Greeicy Rendón sobre el complejo momento que vive su familia?

La cantante caleña no atraviesa por un buen momento a nivel personal en la última semana por una polémica que involucra a su familia.

En medio de esta situación, Greeicy Rendón rompió su silencio y recopiló emotivas escenas de sus padres Luis Alberto Rendón, conocido artísticamente como “El Cachorro” y Lucy Ceballos en el que presumió su sólida relación.

La artista junto al emotivo video compartió un emotivo y profundo mensaje en el que confesó toda su admiración por sus progenitores, a quienes agradeció por la crianza que le dieron para convertirla en la mujer que es hoy en día llena de valores y cualidades.

Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un GRAN ser humano… Vienen de las personas con las que crecí, la familia que me rodea desde mi día cero, que me enseñó entre tantas cosas a trabajar duro.

Greeicy Rendon llega al 37º Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center en Miami, Florida.
Greeicy Rendón les dedicó emotivas palabras a sus padres en medio de polémica. (Foto AFP: Giorgio Viera)

Artículos relacionados

¿Qué confesión hizo Greeicy sobre sus padres?

Greeicy aseguró en su mensaje que sus padres desde pequeña siempre le enseñaron a nunca pasar por encima de nadie, a ser justa y hacer las cosas bien por encima de todo.

La artista aseguró que solo podía sentir respeto, admiración y un amor profundo por sus padres por todas las enseñanzas y ejemplo que le han dado a lo largo de su vida.

Por las personas que con su ejemplo me enseñaron esto; siento respeto, admiración y un amor profundo… amor real por los seres que son… que me hacen pensar que en este mundo si existe la gente bonita, la gente valiosa.

Sin embargo, Greeicy no ocultó su dolor al ver todo lo que se ha hablado en los últimos días sobre su familia y los señalamientos que han enfrentado.

Es imposible que no duela el alma cuando te tocan lo que más amas y más aún cuando sabes lo MARAVILLOSOS que son como seres humanos y sé que la palabra “maravillosos” es G R A N D E pero es que a ellos se les queda pequeña.

Artículos relacionados

Mike Bahía le expresó su apoyo a Greeicy Rendón en medio de complejo momento con sus padres

Greeicy en su mensaje dejó claro que confía en que todo se aclarará y saldrá la verdad a la luz en medio de tantas especulaciones y teorías.

Tiempo al tiempo, espacio a la V E R D A D. Y aunque sufra el C O R A Z Ó N… Siempre con la frente en A L T O porque la C O N C I E N C I A nos enseñó que si está L I M P I A bien se descansa.

Estas profundas y sinceras palabras de Greeicy han sido aplaudidas por sus seguidores, quienes le han enviado mensajes de ánimo y motivación en medio del complejo momento que viven con su familia.

Asimismo, Mike Bahía, pareja de Greeicy, le dedicó unas palabras de cariño y admiración en los comentarios.

Te admiro cada dia más amor de mi vida.

Greeicy y Mike Bahía, padres de Kai.
Mike Bahía le expresó su apoyo a Greeicy. (Foto de Iván Apfel /AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Falleció Ace Frehley Talento internacional

Falleció Ace Frehley a los 74 años, cofundador y guitarrista de KISS: esta fue la causa

¡Luto en el mundo del rock! En las últimas horas se confirmó la muerte de Ace Frehley, guitarrista principal de la icónica banda KISS.

Morat para los Latin Grammy Viral

Morat entre los artistas confirmados que se presentarán en los Latin Grammy

Morat será la gran cuota colombiana de los artistas que subirán al escenario en los Latin Grammy 2025.

Cazzu habla sobre Nodal como padre. Christian Nodal

Christian Nodal desmiente a Cazzu y aclara los rumores sobre su hija Inti

Christian Nodal respondió a Cazzu y desmintió sus declaraciones sobre su hija Inti en un comunicado emitido por su abogado.

Lo más superlike

Karina García les respondió a quienes la subestiman antes de Stream Fighters 4 Karina García

¿Qué piensa Karina García de Karely Ruiz, su rival en Stream Fighters 4?

Karina García habló en vivo sobre su preparación antes de Stream Fighters 4 y aseguró que su fuerza mental será clave frente a Karely Ruiz.

Christian Nodal y Cazzu asisten a la 23.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY en el Michelob ULTRA Arena. Cazzu

Cazzu le responde a Nodal y dedica canción a las mamás que crían solas a sus hijos

Modelos de Victoria's Secret entre las mejores pagas Viral

Esta es la millonada que ganan las modelos de Victoria's Secret: ¿Cuánto ganó Valentina Castro?

Manelyk González reveló que viaja a Colombia a apoyar a Karina Karina García

Manelyk González se sincera sobre Karely Ruiz y Karina García antes del Stream Fighters

Carolina Sabino MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino revienta por las críticas sobre Ecuador y sus lágrimas en MasterChef Celebrity