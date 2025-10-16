Greeicy Rendón rompió el silencio e hizo profunda confesión sobre sus papás: "Tiempo al tiempo"

La cantante Greeicy Rendón reapareció en sus redes sociales en la tarde del 16 de octubre con un emotivo video y mensaje para sus padres.

¿Qué dijo Greeicy Rendón sobre el complejo momento que vive su familia?

La cantante caleña no atraviesa por un buen momento a nivel personal en la última semana por una polémica que involucra a su familia.

En medio de esta situación, Greeicy Rendón rompió su silencio y recopiló emotivas escenas de sus padres Luis Alberto Rendón, conocido artísticamente como “El Cachorro” y Lucy Ceballos en el que presumió su sólida relación.

La artista junto al emotivo video compartió un emotivo y profundo mensaje en el que confesó toda su admiración por sus progenitores, a quienes agradeció por la crianza que le dieron para convertirla en la mujer que es hoy en día llena de valores y cualidades.

Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un GRAN ser humano… Vienen de las personas con las que crecí, la familia que me rodea desde mi día cero, que me enseñó entre tantas cosas a trabajar duro.

¿Qué confesión hizo Greeicy sobre sus padres?

Greeicy aseguró en su mensaje que sus padres desde pequeña siempre le enseñaron a nunca pasar por encima de nadie, a ser justa y hacer las cosas bien por encima de todo.

La artista aseguró que solo podía sentir respeto, admiración y un amor profundo por sus padres por todas las enseñanzas y ejemplo que le han dado a lo largo de su vida.

Por las personas que con su ejemplo me enseñaron esto; siento respeto, admiración y un amor profundo… amor real por los seres que son… que me hacen pensar que en este mundo si existe la gente bonita, la gente valiosa.

Sin embargo, Greeicy no ocultó su dolor al ver todo lo que se ha hablado en los últimos días sobre su familia y los señalamientos que han enfrentado.

Es imposible que no duela el alma cuando te tocan lo que más amas y más aún cuando sabes lo MARAVILLOSOS que son como seres humanos y sé que la palabra “maravillosos” es G R A N D E pero es que a ellos se les queda pequeña.

Mike Bahía le expresó su apoyo a Greeicy Rendón en medio de complejo momento con sus padres

Greeicy en su mensaje dejó claro que confía en que todo se aclarará y saldrá la verdad a la luz en medio de tantas especulaciones y teorías.

Tiempo al tiempo, espacio a la V E R D A D. Y aunque sufra el C O R A Z Ó N… Siempre con la frente en A L T O porque la C O N C I E N C I A nos enseñó que si está L I M P I A bien se descansa.

Estas profundas y sinceras palabras de Greeicy han sido aplaudidas por sus seguidores, quienes le han enviado mensajes de ánimo y motivación en medio del complejo momento que viven con su familia.

Asimismo, Mike Bahía, pareja de Greeicy, le dedicó unas palabras de cariño y admiración en los comentarios.

Te admiro cada dia más amor de mi vida.