Norma Nivia sorprendió en pleno crucero con inesperada confesión sobre Mateo Varela: “Me es infiel”

Un curioso comentario de Norma Nivia en pleno crucero desató atención tras una inesperada revelación sobre Mateo Varela.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Norma Nivia encendió las redes desde un crucero con un comentario inesperado sobre Mateo Varela
El comentario de Norma Nivia en pleno viaje que dejó a todos hablando de Mateo Varela. (Foto: Canal RCN)

Norma Nivia y Mateo Varela volvieron a llamar la atención de sus seguidores tras compartir un video inesperado desde el crucero en el que disfrutan de unas vacaciones.

¿Por qué el video de Norma Nivia generó comparaciones con Catalina Vladimoff?

En el clip, la actriz aparece comiendo un pan mientras su Mateo se acerca con un plato lleno de comida. Sin embargo, el video de humor generó revuelo tras la frase que usó la actriz para compartir su publicación.

La actriz compartió su video en su cuenta de TikTok generando cientos de corazones y comentarios, en los que además sus seguidores hicieron una curiosa comparación que lleno de nostalgia.

“En mis sueños no me es fiel, que desayune solo”, frase que dio pie a comentarios entre humor y nostalgia pues la expresión que usó la actriz recordó de inmediato a Catalina Vladimoff, su personaje en Chica Vampiro.

Norma Nivia encendió las redes desde un crucero con un comentario inesperado sobre Mateo Varela
Y como era de esperarse los comentarios no tardaron en aparecer. Muchos de los usuarios reaccionaron con frases como: “A esto le llamo contenido de valor” o “Norma si lo soñaste fue por algo”.

La pareja, que se conoció durante la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, ha demostrado que su relación continúa fortaleciéndose.

Este viaje se convirtió en una nueva oportunidad para compartir con quienes siguieron su historia en el reality y que ahora disfrutan sus aventuras lejos de las cámaras.

¿Cuál es el destino del viaje de Norma Nivia y Mateo Varela?

Norma y Mateo han compartido varias imágenes de su travesía por uno de los cruceros más reconocidos del mundo.

Entre las fotografías publicadas, destacaron las tomadas en Bonaire, un destino caribeño de aguas cristalinas que se convirtió en el escenario perfecto para sus días de descanso.

Norma Nivia encendió las redes desde un crucero con un comentario inesperado sobre Mateo Varela
En una de las publicaciones, Norma aparece posando sobre un barco con un look llamativo, mientras Mateo también compartió sus fotografías mostrando el lugar de ensueño.

Lo cierto es que la pareja compuesta por Norma Nivia y Mateo Varela continúa disfrutando de los paisajes y de un viaje lleno de celebración, tras la reciente cumpleaños del influencer conocido como "Peluche”.

 

