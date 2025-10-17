Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así fue el tenso encuentro de Karina García y Karely Ruiz previo a su enfrentamiento de boxeo

Karina García y Karely Ruiz tuvieron sus respectivas pruebas de pesaje previo a su enfrentamiento y su encuentro dejó en shock a todos.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karina García y Karely Ruiz ya se vieron
Karina García y Karely Ruiz tuvieron sus respectivos pesajes. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Este 18 de octubre se llevará a cabo el evento de boxeo organizado por el streamer antioqueño WestCol llamado "Stream Figthers 4" en donde se enfrentarán varios influenciadores y celebridades.

¿Por qué Karina García y Karely Ruiz tuvieron que verse previo a su enfrentamiento de boxeo?

El evento de Stream Fighters 4 se llevará a cabo este sábado 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Como es tradición y obligación en el boxeo, los boxeadores tuvieron que pasar por una prueba de pesaje previa a sus enfrentamientos.

Esto hizo que todos los competidores de la velada tuvieran un primer cara a cara antes de su enfrentamiento, por lo que influenciadoras como Karely Ruiz, Karina García, Andrea Valdri o Yina Calderón tuvieron que verse.

Precisamente, uno de los encuentros más esperados era el de la mexicana Karely Ruiz y la antioqueña Karina García, quienes se enfrentarán en el ring.

Cabe resaltar que, el pesaje en el boxeo es el acto de subir a un boxeador a una báscula para verificar que su peso se encuentra dentro del rango de la categoría de peso pactada.

Este proceso es crucial para asegurar que los combates sean más equitativos, ya que se enfrentan oponentes con un peso similar.

El inesperado mensaje de Karely Ruiz antes del su enfrentamiento con Karina García.
Karely Ruiz y Karina García tuvieron que verse previo a su enfrentamiento de boxeo. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Cómo fue el encuentro de Karina García y Karely Ruiz en la prueba de pesaje?

En redes sociales se han hecho virales diferentes videos que dejaron ver cómo fue ese encuentro entre Karina García y Karely Ruiz previo a la gran noche de "Stream Fighters 4".

Ambas participantes tras pasar por sus respectivos procesos de pesaje tuvieron que verse cara a cara en la tarima del evento para unas fotografías y registros previos.

En este momento ambas influenciadoras se pusieron cara a cara y ambas tuvieron diferentes reacciones, la mexicana se mostró bastante retadora al colocar sus brazos adelante suyo, contrario a Karina García quien no le quitó la mirada, pero no levantó sus brazos.

¿Cuál fue la promesa que hizo Karely Ruiz en caso de derrotar a Karina García?

La influenciadora mexicana anunció en los últimos días que en caso hipotético de ganarle a Karina García en el ring de boxeo hará una donación significativa a fundaciones que ayudan a los perros.

Aunque Karely no especificó el monto exacto ni las organizaciones que ayudará, su iniciativa ha sido aplaudida por fanáticos de todo el mundo.

Si ganó la pele*, haré donaciones a fundaciones de perritos. Ya dije.

El entrenamiento de Karely Ruiz para el combate con Karina García
Karely Ruiz hizo promesa previo a su duelo con Karina García. (Foto: Canal RCN y Freepik)
