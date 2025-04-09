Murió Giorgio Armani: la historia y el legado del diseñador italiano que transformó la moda mundial

El diseñador Giorgio Armani falleció este jueves, 4 de septiembre, a los 91 años, dejando atrás una trayectoria que transformó para siempre la moda internacional.

Considerado uno de los grandes referentes del siglo XX. Su vida, marcada por la infancia en una Italia devastada por la guerra lo llevó a construir un imperio con sello propio.

Falleció el diseñador Giorgio Armani, leyenda de la moda italiana

Nació en Piacenza en 1934, creció en una familia modesta y desde pequeño enfrentó las consecuencias de la escasez.

Muere el famosos diseñador italiano Giorgio Armani: así fue la historia de su empresa.

Aunque inició estudios en medicina, su destino cambió al comenzar a trabajar en los grandes almacenes La Rinascente, en Milán, donde descubrió el mundo de la moda.

La experiencia con Nino Cerruti fue decisiva en su carrera. Cerruti lo invitó a experimentar con cortes más ligeros en trajes masculinos, lo que abrió camino a una transformación del vestuario de la época.

En cuanto a su vida privada, se declaró públicamente bisexual, sin embargo mantuvo una larga relación con su compañero de negocios, Sergio Galeotti, quien falleció en 1985 a causa de un infarto.

Giorgio Armani: de aprendiz a la moda y el nacimiento de su empresa

En 1975, fundó junto a Sergio Galeotti la casa Giorgio Armani en un apartamento de Corso Venezia, Milán.

Desde sus inicios, la marca se caracterizó por su independencia frente a los grandes conglomerados. La firma adoptó el águila como símbolo de libertad y proyección internacional.

Giorgio Armani: Desde la guerra a la moda.

Durante los años ochenta, Armani revolucionó tanto la moda masculina como la femenina. Introdujo el concepto del “power suit”, que se convirtió en un emblema de la mujer profesional, y vistió a personalidades del cine como Richard Gere en American Gigolo.

A lo largo de su carrera, se rodeó de colaboradores cercanos como Galeotti, Leo Dell’Orco y su sobrina Silvana Armani, quien asumió la dirección creativa femenina.

Durante su carrera vistió a muchos famosos y celebridades del cine, la música y la realeza. Entre las personalidades se encuentran: Julia Roberts, Cate Blanchett y Michelle Pfeiffer brillaron en alfombras rojas con sus vestidos.

Beyoncé, Lady Gaga y Rihanna también eligieron sus diseños. Incluso la reina Rania de Jordania y la princesa Charlène de Mónaco llevaron el sello de la elegancia del famoso diseñador.