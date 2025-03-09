Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Selección Colombia alista su camino al Mundial y Mojica pone toque "fashion" con accesorio de lujo

Johan Mojica se llevó todas las miradas en la concentración de la Tricolor con un bolso turquesa que cuesta una millonada.

Paola Canastero Prieto
Selección Colombia ya está concentrada: Johan Mojica cautiva con bolso de diseño valorado en casi 35 millones
Johan Mojica se lleva todas las miradas en la concentración de la Tricolor con un bolso de lujo.

La Selección Colombia inició una nueva concentración en Barranquilla con el objetivo de seguir en carrera por un cupo al Mundial de Fútbol 2026.

El grupo dirigido por Néstor Lorenzo comenzó a reunirse en el hotel de la ciudad desde el pasado domingo, en medio de este proceso, un detalle llamó la atención de los aficionados: la llegada de Johan Mojica con un accesorio que generó conversación dentro y fuera del ámbito deportivo.

Johan Mojica sorprendió en la concentración de Colombia con un bolso de lujo

Su elección no pasó desapercibida, pues el accesorio destacó por su color y exclusividad en medio de la rutina de concentración de la tricolor.

El jugador Johan Mojica de la Selección Colombia sorprendió al usar un bolso de lujo que cuesta una millonada.
Concentración rumbo al Mundial 2026: mientras Colombia ajuste detalles, Mojica impacta con bolso millonario.

El lateral del Girona FC fue fotografiado portando un bolso azul turquesa de la casa de modas Louis Vuitton, cuyo valor asciende a 7.750 euros, aproximadamente 34 millones de pesos colombianos.

El modelo que eligió Mojica corresponde al Speedy P9 25 con bandolera, elaborado en lona Monogram color turquesa, con acabados en cuero natural y herrajes dorados.

Se trata de una pieza de edición especial que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales, donde las imágenes del arribo del futbolista circularon con miles de comentarios.

En plena concentración y rumbo a Bolivia, Mojica sorprende con bolso turquesa de lujo
Johan Mojica impacta con bolso millonario en plena concentración de la Selección Colombia.

La presencia de artículos de lujo entre los jugadores no es un hecho aislado. Richard Ríos, centrocampista del Palmeiras, fue captado con una maleta Louis Vuitton valorada en más de 48 millones de pesos, generando una reacción similar en plataformas digitales.

Dónde ver el partido Colombia vs. Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026

Más allá de los accesorios exclusivos que lucen los jugadores, la Selección Colombia se concentra en su próximo compromiso por la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. En esta ocasión, el combinado nacional enfrentará a Bolivia este jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Partido que podrás ver a través de la app de Canal RCNdesde las 4:30 p.m.

Actualmente, la tricolor se ubica en la sexta posición con 22 puntos, acompañada de referentes como Luis Díaz y James Rodríguez, quienes ya se sumaron a los entrenamientos.

