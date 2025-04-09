El Conjuro: cómo ver en orden cronológico Annabelle, La Monja antes de Los Últimos Ritos

Desde el 4 de septiembre llegó a las salas de cine la cuarta película de la saga 'El Conjuro: Los Últimos Ritos', considerada la más oscura, según lo describió su director, Michael Chaves.

El Conjuro: Los Últimos Ritos llega al cine con la historia más oscura del universo Warren

El cineasta explicó además que los demonios no solo se manifiestan mediante sucesos sobrenaturales, sino que también utilizarán el pasado de la pareja como un arma para debilitar su vínculo de estos investigadores paranormales.

Vera Farmiga confesó haber sentido energías extrañas al leer el guion de El Conjuro. Foto AFP/Angela Weiss

La historia está inspirada en el controvertido caso real de los Smurl, una familia de Pensilvania que afirmó haber sufrido fenómenos paranormales durante años: apariciones, ataques, ruidos extraños, olores desagradables.

Con esta cinta, la franquicia alcanza diez entregas en un recorrido que ha combinado secuelas, precuelas y spinoffs que exploran la historia de objetos y entidades vinculadas a la pareja de investigadores.

Artículos relacionados Epa Colombia Epa Colombia en la mira tras incautación de un objeto en operativo sorpresa

La saga comenzó en 2013 con “El Conjuro”, dirigida por James Wan, y en más de una década ha construido una narrativa que transita entre décadas distintas, desde 1952 hasta 1986.

¿Cómo ver en orden las películas de la saga del ‘El Conjuro’?

La línea temporal inicia con "La Monja” (2018), ambientada en 1952, que presentó a Valak, una de las figuras más temidas del universo.

Su secuela, “La moja II” (2023), se ubica en 1956 y profundiza en la lucha de la hermana Irene contra la entidad demoníaca.

En 1958 se desarrolla “Annabelle: la creación” (2017), que explica el origen de la muñeca poseída.

Luego, en 1970, llega “Annabelle” (2014), donde la pareja protagonista enfrenta fenómenos paranormales tras recibir la siniestra muñeca.

Artículos relacionados Curiosidades El Conjuro 4: Michael Chaves revela detalles el capítulo final más oscuro de la saga de terror

La primera película con los Warren en el centro, “El Conjuro” (2013), ocurre en 1971 con el caso de la familia Perron.

Al año siguiente, 1972, se ubica “Annabelle vuelve a casa” (2019), centrada en la hija del matrimonio Warren.

También en esta etapa aparece la polémica inclusión de “La Maldición de la Llorona” (2019), cuya relación con la saga sigue siendo debatida.

En 1977, “El Conjuro 2” (2016) lleva a los Warren a Londres para enfrentar nuevamente a Valak.

En 1981, la historia continúa con “El Conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo' (2021), que adapta un caso judicial donde la posesión demoníaca fue parte de la defensa legal.