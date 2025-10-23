Nicolás Arrieta, aspirante a La casa de los famosos, hizo inesperada confesión: "Perdí todo"

Nicolás Arrieta es uno de los aspirantes del primer grupo de La casa de los famosos Colombia y a través de sus redes sociales el influenciador se sinceró y dijo a su estilo por qué quiere estar en el reality.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre ingresar a La casa de los famosos Colombia?

Nicolás Arrieta siempre se ha caracterizado por su estilo polémico de decir lo que piensa y siente, confundiendo a sus fans entre cuando hablar enserio y cuando está bromeando.

Precisamente, el influenciador hizo un video recientemente en el que aseguró que si le hubiesen preguntando años atrás si se veía dentro de una reality habría respondido que no.

Tengo que contarles algo que me da cringe, algo que mi yo de hace 10 años no lo haría.

El creador de contenido bromeó al asegurar de manera irónica que hoy se comía sus palabras de años atrás y lo definió con un refrán famoso en Colombia: "La lengua es el azote del cul*".

Nicolás Arrieta se sinceró sobre su participación en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN)

¿Qué petición les hizo Nicolás Arrieta a sus seguidores?

Nicolás Arrieta de manera irónica les confesó a sus seguidores que supuestamente había aceptado ser aspirante a La casa de los famosos Colombia por el 'complejo' momento que pasaba.

La situación está dura, tengo hambre, no he comido, me está respirando en la nuca el embargo, perdí todo, estoy apagado.

Sin embargo, el influenciador aseguró que quería ingresar a La casa de los famosos Colombia para darles diversión a los televidentes y también para seguir rehabilitándose.

Quiero pedirles que voten por mí. Hay que sorprender. Vamos pa' esa vaina, lo chévere es que van a poder burlarse de mí. Es una rehabilitación, el link está en mi biografía.

¿Cómo votar para elegir a los aspirante de La casa de los famosos Colombia 3?

Votar por tu aspirante favorito para La casa de los famosos Colombia 3 es muy fácil y rápido, a continuación te dejamos un paso a paso para que puedas votar por tu aspirante favorito.

Recuerda que esta semana puedes votar por: Carlos Grande del Gallego, Javier Gómez, Juan Diego Becerra, Juanchin, Juan Diego Duque y Nicolás Arrieta. Para elegir a alguno de ellos sigue estos tres sencillos pasos:

Ingresa a www.zona-interactiva.canalrcn.com, inicia sesión si ya tienes usuario o regístrate si es tu primera vez. Seguido a esto ubica la sección de "votaciones" y haz clic ahí. Una vez ingreses a la página, encontrarás el nombre de los seis aspirantes de La casa de los famosos 3. Allí, podrás hacer clic en la celebridad que te gustaría ver dentro de la competencia.

Verifica que hayas seleccionado a tu participante favorito, dale en confirmar y listo ya votaste por tu aspirante.