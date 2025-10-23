Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jessica Cediel respondió a quienes la critican por “hablar tanto de Dios”

Jessica Cediel se cansó de las críticas por su vida espiritual y lanzó un mensaje directo sobre su relación con Dios.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Jessica Cediel asiste a los Premios de la Música Latinoamericana 2019.
Jessica Cediel confesó que vivió un milagro en su casa. Foto | Frazer Harrison.

Jessica Cediel habló con total claridad de su relación con Dios, la cual, según explicó, no es algo nuevo ni una etapa pasajera, sino una conexión que ha cultivado desde hace muchos años.

Jessica aseguró que cada paso, logro y oportunidad que ha tenido en su carrera ha sido gracias a su fe y aprovechó el espacio para expresar su desconcierto ante las críticas que recibe cada vez que menciona el nombre de Dios públicamente, afirmando que parece ser el único tema que incomoda a muchos de los que la rodean.

Artículos relacionados

¿Por qué Jessica Cediel causa tanto revuelo cuando habla de Dios en redes sociales?

La presentadora explicó que, aunque su relación con Dios es algo muy personal, muchas personas sienten la necesidad de opinar sobre ello, a veces con burlas o juicios innecesarios.

“No busco convencer a nadie, solo compartir lo que me da paz”, aseguró Jessica Cediel.
“No busco convencer a nadie, solo compartir lo que me da paz”, aseguró Jessica Cediel. /AFP: Rodrigo Varela

Según contó, no le resulta extraño que existan comentarios negativos, pues a lo largo de su carrera se ha acostumbrado a lidiar con la exposición mediática y las opiniones ajenas.

Lo que sí le parece curioso es que hablar de su fe despierte tanta incomodidad en los demás, Jessica enfatizó que no busca convencer a nadie, sino simplemente compartir lo que ha sido su guía en los momentos más difíciles.

Artículos relacionados

¿Cuáles son las creencias religiosas de Jessica Cediel?

Uno de los puntos que más quiso aclarar fue la diferencia entre religión y fe, Jessica señaló que muchas personas tienden a confundir la devoción con el cumplimiento estricto de normas o apariencias.

 

Recordó que ha sido blanco de críticas por aparecer en videoclips como “Imitadora” de Romeo Santos o por compartir contenido donde se muestra segura de sí misma, pero aseguró que eso no la hace menos creyente.

Artículos relacionados

¿Cómo responde Jessica Cediel ante las críticas por su fe?

Jessica Cediel decidió convertir las críticas en una oportunidad para reafirmar su fe, aseguró que no pretende proyectar una imagen “perfecta”, sino mostrar que se puede tener una vida espiritual sólida sin dejar de ser auténtica y humana.

Jessica Cediel asiste a los Latin GRAMMY 2015
Jessica Cediel compartió un mensaje sobre su fe y generó debate en redes sociales. Foto | Frazer Harrison.

Con su mensaje, invitó a sus seguidores a vivir sin miedo al qué dirán y a entender que la relación con Dios es algo que no se mide por la apariencia ni por las reglas impuestas por otros.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yana Karpova lanzaría sutil mensaje a Marlon sobre aumentar la familia Marlon Solórzano

Yana Karpova: crecen los rumores de ruptura con Marlon tras su viaje a Rusia

La creadora de contenido Yana Karpova volvió a su natal Rusia, pero su ausencia junto a Marlon Solórzano encendió las alarmas.

Internautas le piden a Karina García que no se haga la víctima Karina García

Internautas se cansan de Karina García y le piden dejar el papel de víctima

Karina García cansó a usuarios de redes sociales, quienes le piden que deje de victimizarse por todo lo que le ocurre.

Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Juan David Tejada desata controversia con decisión sobre su bebé, ¿Aida Victoria lo permitirá?

Juan David Tejada reveló la relación que tiene con su hijo y lo que está pensado hacer con el bebé.

Lo más superlike

Fallece la actriz de 9-1-1 Isabelle Adora Tate Viral

¡Luto en el cine! Muere reconocida actriz de la serie 9-1-1 a sus 23 años de una extraña enfermedad

La famosa actriz falleció a los 23 años, tras luchar contra una grave enfermedad, según se confirmó en las últimas horas.

Valentina Taguado reveló su opinipon sobre uno de los aspirantes a La casa de los famosos La casa de los famosos

Valentina Taguado reveló quién sería un buen elemento de los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe Talento internacional

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe

Angie Miller aclara rumores que la relacionan con el caso B-King. Talento internacional

Angie Miller aclara su vínculo con B-King y pide respeto tras más de un mes de su fallecimiento

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos Talento internacional

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos