Jessica Cediel respondió a quienes la critican por “hablar tanto de Dios”

Jessica Cediel habló con total claridad de su relación con Dios, la cual, según explicó, no es algo nuevo ni una etapa pasajera, sino una conexión que ha cultivado desde hace muchos años.

Jessica aseguró que cada paso, logro y oportunidad que ha tenido en su carrera ha sido gracias a su fe y aprovechó el espacio para expresar su desconcierto ante las críticas que recibe cada vez que menciona el nombre de Dios públicamente, afirmando que parece ser el único tema que incomoda a muchos de los que la rodean.

¿Por qué Jessica Cediel causa tanto revuelo cuando habla de Dios en redes sociales?

La presentadora explicó que, aunque su relación con Dios es algo muy personal, muchas personas sienten la necesidad de opinar sobre ello, a veces con burlas o juicios innecesarios.

“No busco convencer a nadie, solo compartir lo que me da paz”, aseguró Jessica Cediel. /AFP: Rodrigo Varela

Según contó, no le resulta extraño que existan comentarios negativos, pues a lo largo de su carrera se ha acostumbrado a lidiar con la exposición mediática y las opiniones ajenas.

Lo que sí le parece curioso es que hablar de su fe despierte tanta incomodidad en los demás, Jessica enfatizó que no busca convencer a nadie, sino simplemente compartir lo que ha sido su guía en los momentos más difíciles.

¿Cuáles son las creencias religiosas de Jessica Cediel?

Uno de los puntos que más quiso aclarar fue la diferencia entre religión y fe, Jessica señaló que muchas personas tienden a confundir la devoción con el cumplimiento estricto de normas o apariencias.

Recordó que ha sido blanco de críticas por aparecer en videoclips como “Imitadora” de Romeo Santos o por compartir contenido donde se muestra segura de sí misma, pero aseguró que eso no la hace menos creyente.

¿Cómo responde Jessica Cediel ante las críticas por su fe?

Jessica Cediel decidió convertir las críticas en una oportunidad para reafirmar su fe, aseguró que no pretende proyectar una imagen “perfecta”, sino mostrar que se puede tener una vida espiritual sólida sin dejar de ser auténtica y humana.

Jessica Cediel compartió un mensaje sobre su fe y generó debate en redes sociales. Foto | Frazer Harrison.

Con su mensaje, invitó a sus seguidores a vivir sin miedo al qué dirán y a entender que la relación con Dios es algo que no se mide por la apariencia ni por las reglas impuestas por otros.