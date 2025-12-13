Johanna Fadul reveló la advertencia que recibió de Juanse Quintero previo a su ingreso a La casa de los famosos

E

ste viernes 12 diciembre sobre las 4:00 p.m., se confirmó el tercer nombre de la nueva habitante que llegará a La casa de los famosos Colombia. Se trata de Johana Fadul,quien se unió al grupo de famosos que harán parte de esta tercera temporada que promete, al igual que las anteriores, dar mucho de qué hablar.

¿Qué dijo Johanna Fadul sobre su participación en La casa de los famosos Colombia 2026?

Tras confirmarse su participación, la reconocida actriz concedió una entrevista al periodista Carlos Claro, en la que se sinceró sobre varios aspectos de su personalidad que, seguramente, podrán conocer a lo largo de su estadía en la casa más famosa del país.

Sin duda, una de las preguntas que más captó la atención, estuvo relacionada con Juan Sebastián Quintero, su esposo, puntualmente sobre su reacción tras conocer que Johanna dio el sí para ser parte del reality del Canal RCN.

"Obviamente recibí su apoyo, pero obviamente fue como pilas con lo que vas a decir, cómo lo vas decir, cuídate", dijo Johana para referirse a esas primeras palabras que le dio el también presentador y actor.

¿Qué dijo Johana Fadul sobre su relación con Juanse Quintero previo a su participación en La casa de los famosos Colombia 2026?

En cuanto a una posible tentación al interior de la casa con uno de sus compañeros de competencia, la presentadora no dudó en asegurar que eso no será ningún problema, pues los hombres no son su debilidad, además de ser consciente del matrimonio que ha construido con los años, "yo sé el ganado que tengo e mi casa y eso yo no lo voy a botar", agregó.

¿Quién es la nueva participante de La casa de los famosos Colombia?

Por otro lado, la recién confirmada por el mismísimo Jefe, advirtió que una de las cosas que no soporta en una convivencia, es la "cochinada" y el desorden, por lo que afirmó que está dispuesta a apoderarse de la cocina y auge se considera una persona muy cuadriculada y perfeccionista.

Y aunque espera poder llegar a ser una buena compañera. no dejó pasar por alto la oportunidad para lanzar una pulla a otra figura cuyo nombre no reveló, pues aseguró que hay cierta persona que desde ya le está tirando "hate".

Finalmente, la nueva integrante de esta tercera temporada, dio conocer que las faltas de respeto hacia ella será un tema que muy seguramente la hará salirse de sus casillas.

Fadul, se une a 'Campanita' y Manuela Gómez, participantes que hace pocos días también fueron confirmados, además de los participantes que han sido elegidos por votación: Nicolás Arrieta, Luisa Cortina, Alexa Torrez, Lorena Altamirano, Tebi Bernal, Eidevin López y Maiker Smith.