René Higuita presumió foto junto a su doble en Bucaramanga, ¿idénticos?

En las últimas horas, se hizo viral el momento exacto en el que René Higuita se encontró con Jairo Durán, el hombre que tiene gran parecido físico a él.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
René Higuita en MasterChef Celebrity 2025.
Así fue el encuentro de René Higuita y su doble. Foto | Canal RCN.

René Higuita, uno de los iconos del futbol nacional, recientemente capturó la atención en redes sociales y no precisamente por cuenta de un tema relacionado con su carrera, esta vez porque presumió cómo fue el encuentro con un hombre que tiene rasgos similares a los de él.

¿René Higuita encontró a su doble? Esto sucedió

A través de su cuenta de Instagram, en donde el exarquero antioqueño acumula más de 1 millón de seguidores, sorprendió al publicar una cercana fotografía junto a Jairo Durán, quien se ha hecho famoso en redes sociales por su gran parecido con Higuita.

El hecho que rápidamente se hizo viral en las plataformas digitales, tuvo lugar en Bucaramanga en el establecimiento comercial de los futbolistas Aldair Quintana y Sambueza, sitio en el que Higuita y Durán tuvieron la oportunidad de intercambiar algunas palabras y en donde el deportista firmó la camiseta del Atlético Bucaramanga.

En la publicación que realizó el exparticipante de MasterChef Celebrity, compartió una fotografía junto "a su doble" que acompañó de un emotivo mensaje en donde expresó su inmensa gratitud.

"Un honor conocerte Jairo, el placer es mío, gracias por tanto cariño", escribió el recordado arquero paisa en su cuenta oficial.

Como era de esperarte, fanáticos del portero del Atlético Nacional, inundaron el post con amorosos mensajes en los que manifestaron su admiración por esta figura del fútbol colombiano.

René Higuita en MasterChef Celebrity 2025.
René Higuita sorprendió al posar junto a su doble. Foto | Canal RCN.

"Qué humildad y calidad de persona eres @higuitarene1 que detalle tan lindo", "René, manito… calidad total. Un placer enorme tenerte en casa", "René el señor Deportista El mejor señor admiro tu calidad Humana Rene Higuita el Mejor", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

¿Quién es Jairo Durán, el doble de René Higuita?

Jairo Durán es un hombre que trabaja dede varios años como vendedor en una plaza de mercado en Bucaramanga, sin embargo, en septiembre pasado se dio a conocer en redes al crear una cuenta de TikTok llamada HiguitaBumangues en donde los internautas comentan con frecuencia el gran parecido entre los dos.

René Higuita en MasterChef Celebrity 2025.
René Higuita encontró a su doble en Bucaramanga. Foto | Canal RCN.

Tras vivir este emotivo momento, Jairo también compartió una publicación en la que describió este suceso como "un sueño hecho realidad", junto a un video en el que presumió cómo fue el encuentro con su ídolo.

 

