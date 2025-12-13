Karina García confesó por qué no es fan de la cocina y cómo se defiende

Karina García volvió a mostrarse auténtica durante una reciente transmisión en vivo del espacio digital Tamoenvivo, donde habló con total honestidad sobre una faceta cotidiana de su vida, su relación con la cocina.

Lejos de vender una imagen idealizada o forzada, la creadora de contenido decidió reírse de sí misma y contar cómo se las arregla cuando le toca ponerse frente al fogón, dejando claro que no se considera una experta, pero tampoco alguien incapaz de resolver lo básico.

¿Qué tan cercana es Karina García al mundo de la cocina?

Durante la conversación con Yaya Muñoz y Dedimar, Karina confesó que sus habilidades culinarias no son extensas ni sofisticadas, sin embargo, aclaró que sabe “defenderse” con preparaciones sencillas que pueden sacar de apuros a cualquiera.

Entre risas, mencionó opciones como un huevito acompañado de maduro, un sancocho o recetas simples que no requieren mayor complejidad y fue clara al reconocer que cocinar no es precisamente una de sus grandes pasiones.

Karina García fue sincera: no ama la cocina, pero tampoco deja morir de hambre a nadie. | Foto: Canal RCN

Aseguró que no se define como amante de la cocina ni como alguien que disfrute pasar largas horas preparando platos elaborados, pero si recibe visitas en casa, ya sea amigos o familiares, hará lo necesario para que nadie pase hambre, aunque eso implique recurrir a lo más básico del menú.

¿Cómo se las arreglaba Karina García cuando estaba casada?

En medio de la charla, Karina recordó una etapa pasada de su vida, cuando estuvo casada, y explicó cómo hacía para cumplir con las responsabilidades del hogar, incluida la cocina.

Según contó, muchas de las recetas que preparaba en ese entonces surgían gracias a tutoriales en YouTube o siguiendo instrucciones paso a paso, no era improvisación ni talento innato, sino disposición para aprender y sacar adelante lo necesario.

Y ahora si necesita cocinar algo específico, puede hacerlo apoyándose en videos o guías digitales.

¿Por qué Karina García prefiere delegar esta tarea?

Karina explicó que, aunque sabe cocinar lo básico y puede aprender nuevas recetas si se lo propone, actualmente prefiere contar con apoyo para estas labores, el motivo principal no es la incapacidad, sino la falta de tiempo y la carga de responsabilidades que enfrenta en su día a día.

Karina García habló sin pena de sus habilidades culinarias en vivo. (Foto: Canal)

Su sinceridad fue uno de los puntos más comentados del live, pues reflejó una postura realista y sin culpa frente a la idea de no hacerlo todo sola, con humor y transparencia, Karina García dejó claro que no se trata de ser experta en todo, sino de encontrar soluciones prácticas.