Johanna Fadul lanzó pulla a sus "haters" tras confirmar su participación en La casa de los famosos Colombia

La actriz Johanna Fadul, no se guardó nada y, fiel a su estilo directo, no dudó en expresar su opinión frente a las críticas que recibe en redes.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Johanna Fadul posa a la cámara sonriente.
Johanna Fadul envió contundente mensaje a sus 'haters'. Foto | Canal RCN.

Johanna Fadul, quien recientemente se convirtió en la nueva habitante confirmada para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, sorprendió en las últimas horas al lanzar contundente mensaje dirigido hacia aquellos que frecuentemente la cuestionan sin piedad.

¿Qué dijo Johanna Fadul tras confirmarse su participación en La casa e los famosos Colombia 2026?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida actriz acumula millones de seguidores, compartió un emotivo mensaje en el que se mostró muy feliz de poder compartirles que oficialmente estará en el reality de convivencia del Canal RCN.

Sin embargo, lo que terminó capturando la atención de los internautas, fue justamente las palabras que envió a todos aquellos que constantemente la critican, dejando muy claro cuál es su postura frente a este tema.

"Blah, blah, blah, siempre juzgando, señalado y criticando. Sentimientos disfrazados de profunda admiración, sentimientos de que anhelarías ser como esa persona de la que tan mal hablas", escribió la también modelo y presentadora.

¿Cuál fue el contundente mensaje que envió Johanna Fadul a sus 'haters' tras confirmarse su participación en La casa de los famosos Colombia?

Además de hacer énfasis en cómo percibe los comentarios negativos que se hacen en su contra, la influenciadora no perdió la oportunidad para expresar su agradecimiento a quienes por el contrario, le han enviado amorosos mensajes deseándole lo mejor en esta nueva etapa.

Johanna Fadul posa a la cámara sonriente.
Esto dijo Johanna Fadul tras confirmarse su participación en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

"Y a todos los q me han enviado mensajes lindos cargados de emoción y buena vibra gracias amores, les prometo dejar una linda huella en esta nueva temporada de @lacasadelosfamososcolombia1", comentó.

Como era de esperarse, la revelación de Fadul como nueva integrante del reality del Canal RCN, ha desatado una ola de reacciones, especialmente porque se trata de una de las personalidades del mundo del entretenimiento con una amplia trayectoria en el medio, además de ser una mujer con un carácter fuerte y estilo directo para decir lo que piensa.

Johanna Fadul posa a la cámara sonriente.
Johanna Fadul lanzó comentario a quienes la critican. Foto | Canal RCN.

¿Quiénes son los participantes confirmados para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Johanna, se une a la creadora de contenido Manuela Gómez y al influencer conocido bajo el nombre de 'Campanita'. Además, cabe señalar que, junto a estos tres famosos, también están los participantes elegidos por votación del público, ellos son: Nicolás Arrieta, Luisa Cortina, Alexa Torrez, Lorena Altamirano, Tebi Bernal, Eidevin López y Maiker Smith.

Por ahora, se espera conocer a los demás nombres de los famosos que se unirán a esta lista de figuras, por lo que muchos desde ya se mantienen expectantes por saber quienes serán, lo que sí es un hecho, es que los habitantes confirmados hasta ahora prometen dar mucho de qué hablar.

