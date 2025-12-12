Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Exparticipante de La casa de los famosos Colombia sorprende con radical cambio de rostro: así luce

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia se sometió a varios retoques estéticos que hoy lo hacen lucir muy diferente.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Sebastián Arias en La casa de los famosos Colombia.
El radical cambio físico de Sebastián Arias. Foto | Canal RCN.

Sebastián Arias, uno de los exparticipantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, recientemente impactó en redes sociales tras presumir el impresionante cambio que se hizo en su rostro.

¿Qué procedimiento estético se realizó Sebastián Arias, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

A través de la red social Instagram, el especialista encargado de llevar a cabo la transformación del actor, dio a conocer detalles de cómo luce luego de hacerse algunos retoques en puntos estratégicos de su cara.

En las imágenes, se aprecia el antes y el después del exparticipante de La casa de los famosos Colombia, en donde se observan algunos cambios sutiles que se hizo con el fin de marcar más la zona de su mandíbula y darle un aire mucho más definido en su cara.

¿Qué retoques estéticos se hizo Sebastián Arias, exparticipante de La casa de los famosos Colombia en su rostro?

Aunque en la publicación no hay detalles de qué procedimiento se realizó el también modelo, todo parece indicar que se trataría de una masculinización facial, una intervención que desde hace un tiempo ha venido tomando fuerza, no solo en hombres, sino también en mujeres que buscan mejorar el aspecto del rostro.

Sebastián Arias en La casa de los famosos Colombia.
Sebastián Arias sorprendió con radical cambio físico. Foto | Canal RCN.

De acuerdo con especialistas en el tema, este retoque consiste en un conjunto de procedimientos estéticos diseñados para darle al rostro una apariencia más masculina, resaltando rasgos típicamente asociados a la masculinidad.

El objetivo es modificar proporciones y estructuras faciales para lograr un aspecto más anguloso, definido y robusto.

¿Qué pasó con Sebastián Arias, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

Tras su participación en el reality de convivencia, el actor presume con frecuencia en redes sociales sus nuevos proyectos actorales, así como los trabajos que realiza con diferentes marcas.

Aunque su participación en el formato fue corta, fue suficiente para ganarse el cariño de miles de colombianos que lograron conectar con su juego y por su puesto, con su personalidad.

Sebastián Arias en La casa de los famosos Colombia 2025.
Sebastián Arias se sometió a procedimiento a su rostro. Foto | Canal RCN.
