La Jesuu preocupó al revelar que padece afección de salud desde hace dos meses: "No sé qué hacer"

Valentina Ruiz, mejor conocida como La Jesuu, recientemente causó preocupación en redes sociales tras revelar que desde hace un par de semanas viene padeciendo una afección que la llevó a expresar lo incómodo que se ha convertido esta situación.

¿Qué le pasó a la Jesuu y por qué causó preocupación en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida creadora de contenido acumula millones de seguidores apareció una vez más pero no precisamente para entretener con sus ocurrencias, sino para mostrar los efectos que le ha dejado una fuerte gripa.

"Llevo dos meses con gripa llorosa, o sea a mí me da esas gripas así amor, así, uy no, es una cosa que yo no les puedo explicar, no tengo sabor, no tengo olfato, bueno gusto", comentó la influenciadora por medio de sus historias.

En el video, se puede observar a la joven visiblemente afectada por el diagnóstico dejando ver su rostro inundado en lágrimas, así como sus ojos bastante llorosos.

¿Cuál es la afección que padece La Jesuu?

En medio de sus declaraciones, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, también dejó ver su evidente preocupación al no saber de qué manera poder sentir alivio respecto a este malestar con el que ya lleva cerca de dos meses, "No sé qué hacer", escribió.

La Jesuu reveló que padece afección desde hace dos meses. Foto | Canal RCN.

Minutos más tarde, la creadora digital no perdió la oportunidad para presumir que, mientras estaba en un vuelo, la azafata se acercó a ella para llevarle una aromática caliente luego de escucharla toser en repetidas ocasiones.

¿Qué es la 'gripa llorosa', afección que padece La Jesuu?

Aunque no es un término médico oficial, la 'gripa llorosa' se usa popularmente para describir un tipo de resfriado o infección respiratoria cuyos síntomas se concentran más en la irritación de ojos y nariz.

Esta es la afección que padece La Jesuu. Foto | Canal RCN.

Generalmente, cuando alguien dice que tiene “gripa llorosa”, se refiere a síntomas como ojos llorosos o muy sensibles, goteo nasal constante, estornudos frecuente, congestión, pero más leve, picazón en la nariz o garganta y a veces dolor de cabeza o malestar general.