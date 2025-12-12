Altafulla vivió minutos de pánico en un vuelo hacia Arauca: ¡Todo quedó grabado en video!

El cantante barranquillero Altafulla compartió con sus seguidores una experiencia que vivió recientemente durante un viaje a Arauca.

¿Cómo vivieron Altafulla y su equipo el inicio del vuelo a Arauca?

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, el artista relató con humor cómo fue subir por primera vez a una avioneta privada, una decisión que tomó junto a su equipo de trabajo luego de que no lograran cupo en un vuelo comercial hacia este destino.

Según contó Altafulla, la solución fue tomar un “avioncito ‘pajarito’” para poder cumplir con su compromiso en la región.

Altafulla explicó que el vuelo tendría una duración aproximada de una hora y 30 minutos.

Altafulla relata el inesperado momento de terror que vivió en un vuelo a Arauca. (Foto: Canal RCN)

Antes de abordar, el cantante registró las reacciones y expectativas de su equipo, quienes se mostraron entusiasmados, pero también un poco preocupados por lo que sería la experiencia.

¿Qué susto se metió Altafulla durante su viaje en avioneta a Arauca?

En el video, el cantante mostró el momento previo al despegue, en el que uno de los integrantes de su equipo preguntó si el avión contaba con los elementos necesarios de emergencia.

Esa inquietud quedó registrada como parte del ambiente de curiosidad y temor que se vivía antes de iniciar el recorrido.

Una vez en el aire, Altafulla grabó a los pasajeros disfrutando del viaje y comentó que todos iban tranquilos. Sin embargo, como él mismo narró en su video, “tres doritos después” sintieron “el verdadero terror” cuando la aeronave se movió de manera abrupta, similar a una montaña rusa. Esto generó risas nerviosas entre quienes lo acompañaban.

“Lo que fue el viaje a Arauca” y “Varios se hicieron pop0 pero lo sacamos adelante”, fueron las frases con las que Altafulla acompañó la publicación del video en TikTok.

La historia generó una ola de comentarios entre sus seguidores. Algunos compararon en tono humorístico la experiencia con viajes en flotas terrestres, mencionando incluso al piloto.

Mientras otros reaccionaron con expresiones como: “Alta es un personaje”, “Me voy en bus”, entre otros.

No obstante, otros usuarios se centraron en elogiar la presentación de Altafulla en Arauca fue un éxito. Comentaron frases como “Tu presentación” junto a un emoji de amor y una imagen del cantante barranquillero.