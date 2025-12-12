Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Altafulla vivió minutos de pánico en un vuelo hacia Arauca: ¡Todo quedó grabado en video!

Altafulla relató el inesperado susto que vivió en una avioneta rumbo a Arauca junto a su equipo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El viaje en avioneta que terminó en susto para Altafulla
Altafulla relata el inesperado momento de terror que vivió en un vuelo a Arauca. (Foto: Canal RCN)

El cantante barranquillero Altafulla compartió con sus seguidores una experiencia que vivió recientemente durante un viaje a Arauca.

Artículos relacionados

¿Cómo vivieron Altafulla y su equipo el inicio del vuelo a Arauca?

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, el artista relató con humor cómo fue subir por primera vez a una avioneta privada, una decisión que tomó junto a su equipo de trabajo luego de que no lograran cupo en un vuelo comercial hacia este destino.

Según contó Altafulla, la solución fue tomar un “avioncito ‘pajarito’” para poder cumplir con su compromiso en la región.

Artículos relacionados

Altafulla explicó que el vuelo tendría una duración aproximada de una hora y 30 minutos.

El viaje en avioneta que terminó en susto para Altafulla
Altafulla relata el inesperado momento de terror que vivió en un vuelo a Arauca. (Foto: Canal RCN)

Antes de abordar, el cantante registró las reacciones y expectativas de su equipo, quienes se mostraron entusiasmados, pero también un poco preocupados por lo que sería la experiencia.

¿Qué susto se metió Altafulla durante su viaje en avioneta a Arauca?

En el video, el cantante mostró el momento previo al despegue, en el que uno de los integrantes de su equipo preguntó si el avión contaba con los elementos necesarios de emergencia.

Artículos relacionados

Esa inquietud quedó registrada como parte del ambiente de curiosidad y temor que se vivía antes de iniciar el recorrido.

Una vez en el aire, Altafulla grabó a los pasajeros disfrutando del viaje y comentó que todos iban tranquilos. Sin embargo, como él mismo narró en su video, “tres doritos después” sintieron “el verdadero terror” cuando la aeronave se movió de manera abrupta, similar a una montaña rusa. Esto generó risas nerviosas entre quienes lo acompañaban.

El viaje en avioneta que terminó en susto para Altafulla
Altafulla relata el inesperado momento de terror que vivió en un vuelo a Arauca. (Foto: Canal RCN)

“Lo que fue el viaje a Arauca” y “Varios se hicieron pop0 pero lo sacamos adelante”, fueron las frases con las que Altafulla acompañó la publicación del video en TikTok.

La historia generó una ola de comentarios entre sus seguidores. Algunos compararon en tono humorístico la experiencia con viajes en flotas terrestres, mencionando incluso al piloto.

Mientras otros reaccionaron con expresiones como: “Alta es un personaje”, “Me voy en bus”, entre otros.

No obstante, otros usuarios se centraron en elogiar la presentación de Altafulla en Arauca fue un éxito. Comentaron frases como “Tu presentación” junto a un emoji de amor y una imagen del cantante barranquillero.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón Yina Calderón

Hermana de Yina Calderón rompió en llanto tras ser criticada por no ser polémica

En pleno programa, Claudia, la hermana de Yina Calderón, no evitó las lágrimas porque la están tachando.

Jhonny Rivera rompe el silencio y revela cómo está realmente Andy Rivera Jhonny Rivera

Jhonny Rivera rompe el silencio sobre el estado de salud de Andy Rivera

Jhonny Rivera reveló el verdadero estado de salud de Andy Rivera tras rumores recientes.

Reaparece Daniel Arenas Daniel Arenas

Daniel Arenas reaparece tras un año fuera de TV y anuncia su regreso a las telenovelas

Daniel Arenas reapareció tras un año lejos de la TV, retomando su carrera en una nueva producción de canal Internacional.

Lo más superlike

Talento internacional

Así agradeció Marco Antonio Solís a Karol G por incluirlo en 'La Premiere'

Marco Antonio Solís expresó su agradecimiento a Karol G tras aparecer en 'La Premiere', generando reacciones entre sus seguidores.

Tatiana Murillo habló de su amor platónico. La casa de los famosos

Tatiana Murillo realizó una curiosa petición que involucra a su amor platónico

Shakira habló sobre su famoso “Ferrari por Twingo” y reveló si hoy se arrepiente de haber escrito ese verso. Shakira

Shakira reflexiona sobre su icónica frase “Ferrari por Twingo”¿se arrepiente?

Boletas para Colombia vs. Portugal Selección Colombia

Revelan la millonada que vale la boleta para ver Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026

La Segura compartió detalles de su espasticidad y llamó la atención sobre cómo identificar sus primeros signos. La Segura

¿Cómo detectar la espasticidad?, condición que sufre La Segura desde hace 10 años