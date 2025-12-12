Juliana Calderón mostró la especial sorpresa que le dieron de cumpleaños, ¿quién fue?

Juliana Calderón se ha ido consolidando como una figura reconocida en redes sociales. Más allá de su vínculo familiar con Yina Calderón, ha logrado atraer a una amplia audiencia gracias a su controversial personalidad.

¿Cuál fue el regalo que recibió Juliana Calderón de cumpleaños?

Juliana Calderón se destaca por compartir con sus seguidores momentos de su vida diaria y profesional, por lo que su cumpleaños no iba a pasar por desapercibido.

La creadora de contenido vivió un cumpleaños lleno de emociones gracias a una sorpresa que no esperaba. En un video publicado en sus plataformas digitales, la hermana de Yina mostró cómo fue sorprendida en plena celebración, dejando ver su reacción genuina y conmovida.

La influenciadora dejó ver la emotiva sorpresa le dieron en medio de su jornada laboral, en donde sus empleados se reunieron para demostrarle todo su cariño y agradecimiento.

Juliana Calderón mostró la sorpresa que le dieron de cumpleaños. (Foto del Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Juliana Calderón tras recibir sorpresa de cumpleaños?

Juliana Calderón fue sorprendida por sus empleados en su oficina con una celebración de cumpleaños que incluyó decoración, torta y regalos.

El momento quedó registrado en video, en el que se aprecia la reacción de la influenciadora al no esperar la sorpresa mientras trabajaba. Por lo que se mostró emocionada y agradecida por el detalle de sus trabajadores.

Precisamente, la influenciadora aprovechó el momento para agradecerles públicamente a todos por este gesto y por su labor día a día.

Muchas gracias a todas las personas que me colaboran. Muy agradecida con todos.



El gesto, organizado por su equipo de trabajo, demuestra la cercanía y el vínculo que mantiene con quienes la acompañan en su día a día profesional.

¿Qué le regaló Yina Calderón a Juliana Calderón en su día de cumpleaños?

Yina Calderón no dejó pasar la fecha de cumpleaños de su hermana menor y decidió también expresarle todo su cariño de manera pública.

La influenciadora compartió un mensaje en el que le destacó varios valores y su personalidad a su hermana menor, asegurando que era un mujer bondadosa, inteligente y amplia.

“Hoy cumple años una mujer hermosa, buena hija, buena hermana, bondadosa, inteligente, fiestera, un poquito borrachosa, frentera”.