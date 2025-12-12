Juliana Calderón mostró la especial sorpresa que le dieron de cumpleaños, ¿quién fue?
Juliana Calderón les reveló a sus seguidores el regalo sorpresa que le dieron de cumpleaños en su lugar de trabajo: así reaccionó.
Juliana Calderón se ha ido consolidando como una figura reconocida en redes sociales. Más allá de su vínculo familiar con Yina Calderón, ha logrado atraer a una amplia audiencia gracias a su controversial personalidad.
¿Cuál fue el regalo que recibió Juliana Calderón de cumpleaños?
Juliana Calderón se destaca por compartir con sus seguidores momentos de su vida diaria y profesional, por lo que su cumpleaños no iba a pasar por desapercibido.
La creadora de contenido vivió un cumpleaños lleno de emociones gracias a una sorpresa que no esperaba. En un video publicado en sus plataformas digitales, la hermana de Yina mostró cómo fue sorprendida en plena celebración, dejando ver su reacción genuina y conmovida.
La influenciadora dejó ver la emotiva sorpresa le dieron en medio de su jornada laboral, en donde sus empleados se reunieron para demostrarle todo su cariño y agradecimiento.
¿Cómo reaccionó Juliana Calderón tras recibir sorpresa de cumpleaños?
Juliana Calderón fue sorprendida por sus empleados en su oficina con una celebración de cumpleaños que incluyó decoración, torta y regalos.
El momento quedó registrado en video, en el que se aprecia la reacción de la influenciadora al no esperar la sorpresa mientras trabajaba. Por lo que se mostró emocionada y agradecida por el detalle de sus trabajadores.
Precisamente, la influenciadora aprovechó el momento para agradecerles públicamente a todos por este gesto y por su labor día a día.
Muchas gracias a todas las personas que me colaboran. Muy agradecida con todos.
El gesto, organizado por su equipo de trabajo, demuestra la cercanía y el vínculo que mantiene con quienes la acompañan en su día a día profesional.
¿Qué le regaló Yina Calderón a Juliana Calderón en su día de cumpleaños?
Yina Calderón no dejó pasar la fecha de cumpleaños de su hermana menor y decidió también expresarle todo su cariño de manera pública.
La influenciadora compartió un mensaje en el que le destacó varios valores y su personalidad a su hermana menor, asegurando que era un mujer bondadosa, inteligente y amplia.
“Hoy cumple años una mujer hermosa, buena hija, buena hermana, bondadosa, inteligente, fiestera, un poquito borrachosa, frentera”.