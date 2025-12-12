Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura causa revuelo en hotel de Bogotá tras hablar de un “fantasma”

La Segura vivió un inesperado momento en un hotel de Bogotá tras contar que su habitación le dio susto.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El comentario de La Segura que generó reacción inmediata en un lujoso hotel de Bogotá. (Foto: Canal RCN)

En un reciente video, La Segura les contó a sus millones de seguidores que se encontraba en Bogotá, donde se estaba preparando para un reconocimiento que le haría una reconocida revista.

Artículos relacionados

¿Por qué La Segura terminó asustada en un elegante hotel de Bogotá?

La creadora de contenido grabó un vlog en el que mostró el lugar donde se estaba hospedando y la espectacular vista, confesando que sentía como si estuviera en una película. Sin embargo, también admitió que, aunque el hotel le parecía divino, la habitación le dio un poco de susto.

“Para mi gusto es demasiado antiguo todo… ¿dónde está el fantasma?”, dijo mientras hacía un room tour del lugar.

Artículos relacionados

Fiel a su estilo, mostró la habitación tal cual estaba, con la cama destendida y sus cosas personales regadas, revelando también que Ignacio Baladán, quien la acompañó en este viaje, estaba entrenando en ese momento.

La Segura termina cambiando de habitación por inesperada reacción del hotel
El comentario de La Segura que generó reacción inmediata en un lujoso hotel de Bogotá. (Foto: Canal RCN)

Además, contó que se estaba preparando para el evento pero que no quería mostrar todavía el vestido que usaría. También enseñó cómo le arreglaron el cabello y el maquillaje.

No obstante, todo esto generó una inesperada reacción en el hotel, por lo que La Segura compartió un segundo video explicando lo que ocurrió después de sus comentarios.

¿Qué pasó con La Segura después de decir que su habitación tenía fantasmas?

Me estoy muriendo de la vergüenza”, confesó entre risas La Segura al revelar que la en el hotel vieron su video donde había dicho que la habitación y que sentía que allí podía haber un fantasma.

Artículos relacionados

Esto generó una reacción inmediata por parte del personal, quienes, muy amablemente, le ofrecieron cambiarla de habitación.

“Me meto en cada problema”, dijo la creadora de contenido, asegurando que nunca pensó que sus historias llegarían tan lejos, pues —según ella— cree que solo la ven su abuela y su tía.

La Segura termina cambiando de habitación por inesperada reacción del hotel
El comentario de La Segura que generó reacción inmediata en un lujoso hotel de Bogotá. (Foto: Canal RCN)

La Segura explicó que el hotel le comentó que estaban realizando remodelaciones y que por esa razón decidieron hacer el cambio, asegurándole que solo querían que estuviera más cómoda durante su estadía.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W es elogiada tras cumplir importante sueño

La influenciadora Luisa Fernanda W sorprendió al mostrar una faceta distinta y ser portada de una reconocida revista.

La Liendra se siente querido. La Liendra

La Liendra habla de su cambio de contenido en redes: "Me siento conectado con todo el público"

La Liendra asegura que su nueva etapa en redes sociales, más educativa y reflexiva, lo acercó más a sus seguidores.

Carla Giraldo y su hijo Carla Giraldo

Carla Giraldo presumió el talento de su hijo para tocar la batería

La presentadora Carla Giraldo se mostró feliz y orgullosa al mostrar el talento musical de uno de sus hijos.

Lo más superlike

Johanna Fadul reaccionó a su participación en La casa de los famosos Colombia Johanna Fadul

Johanna Fadul rompió el silencio tras confirmarse que estará en La casa de los famosos, ¿qué dijo?

Johanna Fadul se sinceró tras confirmarse su participación en La casa de los famosos Colombia 2026 e hizo inesperada confesión.

El hombre con 17 novias fue descubierto Viral

El caso del Sr. Yuan: el hombre con 17 novias que fue descubierto tras un accidente de tránsito

J Balvin comparte curioso momento mientras se alista para su esperado concierto en Bogotá J Balvin

J Balvin alista su concierto en Bogotá y crecen los rumores sobre los invitados sorpresa

¿Dolores de cabeza, irritabilidad o problemas de equilibrio? Estos síntomas podrían ser más importantes de lo que crees. Salud

Síntomas de un posible tumor cerebral que muchos ignoran sin saberlo

Talento internacional

Así agradeció Marco Antonio Solís a Karol G por incluirlo en 'La Premiere'