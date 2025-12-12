La Segura causa revuelo en hotel de Bogotá tras hablar de un “fantasma”

En un reciente video, La Segura les contó a sus millones de seguidores que se encontraba en Bogotá, donde se estaba preparando para un reconocimiento que le haría una reconocida revista.

¿Por qué La Segura terminó asustada en un elegante hotel de Bogotá?

La creadora de contenido grabó un vlog en el que mostró el lugar donde se estaba hospedando y la espectacular vista, confesando que sentía como si estuviera en una película. Sin embargo, también admitió que, aunque el hotel le parecía divino, la habitación le dio un poco de susto.

“Para mi gusto es demasiado antiguo todo… ¿dónde está el fantasma?”, dijo mientras hacía un room tour del lugar.

Fiel a su estilo, mostró la habitación tal cual estaba, con la cama destendida y sus cosas personales regadas, revelando también que Ignacio Baladán, quien la acompañó en este viaje, estaba entrenando en ese momento.

El comentario de La Segura que generó reacción inmediata en un lujoso hotel de Bogotá. (Foto: Canal RCN)

Además, contó que se estaba preparando para el evento pero que no quería mostrar todavía el vestido que usaría. También enseñó cómo le arreglaron el cabello y el maquillaje.

No obstante, todo esto generó una inesperada reacción en el hotel, por lo que La Segura compartió un segundo video explicando lo que ocurrió después de sus comentarios.

¿Qué pasó con La Segura después de decir que su habitación tenía fantasmas?

Me estoy muriendo de la vergüenza”, confesó entre risas La Segura al revelar que la en el hotel vieron su video donde había dicho que la habitación y que sentía que allí podía haber un fantasma.

Esto generó una reacción inmediata por parte del personal, quienes, muy amablemente, le ofrecieron cambiarla de habitación.

“Me meto en cada problema”, dijo la creadora de contenido, asegurando que nunca pensó que sus historias llegarían tan lejos, pues —según ella— cree que solo la ven su abuela y su tía.

La Segura explicó que el hotel le comentó que estaban realizando remodelaciones y que por esa razón decidieron hacer el cambio, asegurándole que solo querían que estuviera más cómoda durante su estadía.