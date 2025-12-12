Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Johanna Fadul rompió el silencio tras confirmarse que estará en La casa de los famosos, ¿qué dijo?

Johanna Fadul se sinceró tras confirmarse su participación en La casa de los famosos Colombia 2026 e hizo inesperada confesión.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Johanna Fadul reaccionó a su participación en La casa de los famosos Colombia
Johanna Fadul se mostró emocionada al ver el anuncio de su confirmación. (Foto Canal RCN)

La actriz Johanna Fadul fue confirmada por el Jefe de La casa de los famosos Colombia en la tarde del 12 de diciembre como una de sus habitantes directas para la tercera temporada.

¿Cómo reaccionó Johanna Fadul tras confirmarse su participación en La casa de los famosos Colombia 2026?

Johanna Fadul estuvo desde temprano dándoles pistas a sus seguidores en redes sociales sobre una noticia especial que les daría sobre las cuatro de la tarde de este día.

Fue sobre esta hora que por la pantalla y redes sociales del Canal RCN se reveló que la actriz se unía a La casa de los famosos Colombia 2026.

La actriz no se quiso perder este momento y a través de sus redes sociales les mostró a sus seguidores cómo vivió el anuncio oficial de su participación.

Johanna se dejó ver conmovida y aseguró que por fin les podía contar a sus seguidores la buena noticia que tenía atravesada.

Ahora sí les puedo decir oficialmente, sí, sí, sí, voy para La casa de los famosos Colombia 2026.

Johanna Fadul estará en La casa de los famosos Colombia 2026
Johanna Fadul estará en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

¿Qué promesa les hizo Johanna Fadul a sus seguidores sobre su participación en La casa de los famosos Colombia?

Johanna Fadul aprovechó estas historias para revelarles a sus seguidores que estaba ilusionada con este proyecto para empezar su 2026 y que desde ya les prometía que daría bastante de qué hablar.

Asimismo, la actriz fue enfática en asegurar que llevaría un contenido diferente al reality del Canal RCN, el cual buscará entretenerlos y aportarles algo.

Vamos a llevar contenido bacano, nice, que aporte.

La actriz aseguró que pronto les dará más detalles a sus seguidores y los invitó a no perderse ningún detalle de La casa de los famosos Colombia 2026, porque sabía que iba a estar demasiado bueno.

¿Qué participantes están confirmados hasta el momento para La casa de los famosos Colombia 2026?

Hasta el momento siete participantes han sido elegidos por el público de La casa de los famosos Colombia: Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal (Tebi), Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano y Maiker Smith.

Tatiana Murillo, Kim Zuluaga, Yuli Ruiz, Giselle Watson, Mila Arbeláez y Kelly García están compitiendo por un octavo cupo para el reality del Canal RCN, el cual se sabrá este 14 de diciembre.

Asimismo, el Jefe de La casa de los famosos Colombia ya reveló a tres de sus participantes que ingresan de manera directa a la competencia: Manuela Gómez, Campanita y ahora Johanna Fadul.

Primeros ingresos la casa de los famosos
Los primeros habitantes que ingresaron de forma directa a cada temporada de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

 

