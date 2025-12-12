Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Johanna Fadul lanzó pulla y habló sobre su relación tras ingresar a La casa de los famosos

Johanna Fadul se sinceró sobre su matrimonio tras su ingreso a La casa de los famosos Colombia.

Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia
Johanna Fadul habló de su relación tras hacer parte de La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

La actriz Johanna Fadul habló sobre cómo manejará su relación luego de confirmarse que hará parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Quién es el esposo de Johanna Fadul?

La bogotana, que fue la tercera confirmada por el Jefe para ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026, se encuentra casada con el presentador y cantante Juanse Quintero, con quien contrajo matrimonio en el año 2014.

Johanna Fadul confirmada en la casa de los famosos colombia

La famosa pareja ha logrado conformar uno de los matrimonios más sólidos de la farándula nacional siendo una de las parejas más queridas del país por el constante amor que se demuestran en redes sociales.

¿Cómo manejará Johanna Fadul su relación tras estar en La casa de los famosos Colombia?

La actriz fue interrogada sobre su relación en entrevista en La Mega y allí aseguró que está muy segura de su relación y que espera que no pase lo que ocurrió en otras temporadas, por lo que, muchos lo sintieron como una pulla a lo que ocurrió entre los actores Nataly Umaña y Alejandro Estrada, quienes se separaron en medio de la participación de ella en el reality.

Johanna fadul sobre juanse quintero

"Yo sé el ganado que tengo en mi casa, todo eso y obviamente uno no puede decir de esta agua no beberé, pero yo creo que no, yo no voy a repetir historias que han hecho en otras casas, espero y no", dijo.

Por su parte, indicó que considera que puede hacer un equipo con el influenciador Nicolás Arrieta, pues los demás confirmados hay muchos de ellos a los que no conoce por lo que no sabe con quiénes logrará conectar.

Mientras tanto, señaló que está un poco nerviosa, pero espera poder cautivar a sus fanáticos con su participación en la casa más famosa de Colombia y darles ese contenido que tanto les gusta y además puedan conocerla un poco más.

Indicó que aceptó la propuesta porque quiere retarse y demostrarse a sí misma de lo que puede llegar a ser capaz.

También confesó que tiene en mente algunas estrategias, pero no sabe qué pueda ocurrir cuando esté ya conviviendo con sus compañeros.

