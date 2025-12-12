Juliana Calderón mostró el romántico y costoso regalo que le dieron de cumpleaños, ¿El agropecuario?

Juliana Calderón ha logrado convertirse en una figura reconocida dentro de la farándula nacional en el último tiempo y su vida no ha estado alejado de varias polémicas.

¿Juliana Calderón tiene pareja? Regalo de cumpleaños sería la prueba

La influenciadora llegó a sus 28 primaveras el 12 de diciembre y a través de sus redes sociales mostró parte de su celebración y los detalles que recibió en su día más especial del año.

Juliana, primero compartió detalles de una sorpresa que le organizaron en su empresa en donde le decoraron su oficina y la sorprendieron con una torta de cumpleaños.

Tras esta primera sorpresa, la influenciadora dejó ver la sorpresa más especial que le dieron, un romántico y costoso ramo de rosas.

Juliana Calderón mostró la sorpresa que le dieron de cumpleaños. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Cuál fue el romántico regalo que le dieron a Juliana Calderón de cumpleaños?

Juliana Calderón compartió a través de sus historias de Instagram el romántico regalo que le dieron en su día más especial del año.

La influenciadora mostró que le enviaron un ramo de rosas rojas en forma de corazón con bolas de chocolate y un listón de feliz cumpleaños.

La empresaria de queratinas compartió un video en el que mostró con detalle este romántico y costoso regalo, junto a este colocó un corazón y cara con los ojos aguados, además, de la canción "Te regalo" de Rels B.

¿Quién le dio el romántico regalo de cumpleaños a Juliana Calderón?

Como era de esperarse este misterioso regalo que recibió Juliana Calderón en su vuelta al sol ha sorprendido a sus seguidores y muchos han empezado a debatir sobre quién pudo haberle dado este detalle a la influenciadora.

Algunos colocaron el nombre de Juan David Tejada, conocido como 'El agropecuario', expareja de Aida Victoria Merlano, quien ha sido asociado a nivel sentimental con la hermana de Yina Calderón en el último mes.

No obstante, hasta el momento Juliana Calderón no ha confirmado quién fue la persona que le envió este especial regalo a su casa.