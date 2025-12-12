Westcol mostró sus dos lujosas casas en Medellín y sus excéntricos vehículos

El streamer español Ibai Llanos estuvo de visita en Colombia y decidió mostrar la vida de lujo que tiene el influenciador Westcol en Medellín.

Artículos relacionados Talento internacional Fallece Wenne Alton Davis tras un accidente de tránsito en Manhattan; así fue el fatal suceso

¿Cómo es el apartamento de Westcol?

El streamer adquirió hace poco un apartamento en el Poblado en Medellín, el cual está remodelando por completo.

Según confesó tenía como requisito para su adquisición tener una vista privilegiada de la capital de antioqueña.

"Este es el lugar donde yo me relajo, está siendo remodelado completamente, le puse un montón de matas porque mi abuelita me enseñó que las matas traen buenas energías", contó.

Enseñó que dentro de esta tiene algunas motocicletas como la primera que adquirió y otra que solo tiene él en Colombia.

Continuó mostrando su comedor, el cual mandó a diseñar al estilo de la saga Juego de Tronos donde suele tener reuniones con sus amigos.

Asimismo, mostró el segundo piso donde tiene su lujosa habitación, enorme clóset con ropa de prestigiosas marcas y la zona que está adecuando para sus próximos streams; además de un estudio de grabación para su proyecto de la W sound.

Posteriormente, le enseñó los vehículos que tenía en el parqueadero, enseñando la moto de Batman, su primer carro, entre otros.

Artículos relacionados Mateo Varela Norma Nivia y Mateo Varela sorprenden al dar emocionante noticia, ¿bebé en camino?

¿Cómo es la casa de Westcol?

Ibai Llanos también realizó un tour por la lujosa casa que tiene Westcol donde ha grabado la mayoría de sus transmisiones en vivo con icónicos personajes del entretenimiento.

"Este lugar es más para el desorden porque por ejemplo cuando se graba una W sound hay como 30 personas, cada uno con su equipo", contó.

El streamer enseñó varios de los espacios de su primer hogar, indicando que también está remodelando algunos lugares para que se vean mejor.

Artículos relacionados Talento nacional Murió el artista Casiano y Pirlo le dedicó emotivo mensaje

Por su parte, Westcol llevó a Ibai Llanos a comer a la lujosa casa del productor Ovy On The Drums, quien le dio a probar al español algunos de los platos más típicos de Colombia, entre ellos la bandeja paisa, el ajiaco, empanadas y mazamorra.

Este también hizo un recorrido por su lujosa casa, la cual dejó asombrado al español.