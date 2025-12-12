Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El caso del Sr. Yuan: el hombre con 17 novias que fue descubierto tras un accidente de tránsito

El caso del Sr. Yuan y sus 17 novias salió a la luz tras un encuentro inesperado que reveló la simultaneidad de sus relaciones.

Lo que inicialmente fue una curiosidad en medios locales de China, terminó convirtiéndose en un caso viral. La historia del “Sr. Yuan”, investigado por mantener 17 relaciones simultáneas y solicitar dinero a varias de ellas, sigue generando conversación y sorpresa en redes sociales.

¿Cómo se descubrió el caso del Sr. Yuan y sus 17 novias?

El hecho se conoció en Hunan, China, cuando el Sr. Yuan sufrió un accidente de tránsito y fue trasladado a un hospital. Una de las mujeres con las que mantenía una relación llegó para visitarlo y notó que otras chicas también se encontraban allí por la misma razón.

Con el paso de las horas, más mujeres se acercaron a la sala de espera y confirmaron que todas compartían un vínculo afectivo con el mismo hombre. Reportes internacionales señalaron que fueron 17 mujeres quienes descubrieron la simultaneidad de las relaciones sin conocer la existencia de las demás.

¿Qué sucedió con las 17 novias del Sr. Yuan?

Tras el encuentro inesperado, la situación pasó rápidamente de la sorpresa a la coordinación entre las afectadas. Al conversar entre ellas, comprendieron que todas tenían una relación establecida con el mismo hombre.

Uno de los testimonios que más llamó la atención, fue el de una de las mujeres que dejó de lado su preocupación al entender la magnitud de lo que sucedía:

“Cuando empecé a ver aparecer a más y más chicas, ya no pude llorar más”.

Varias señalaron que habían brindado apoyo económico en distintos momentos. De acuerdo con reportes mencionados por medios internacionales, una de ellas afirmó que llevaba nueve años entregándole dinero, mientras otra aseguró que ya había iniciado los preparativos para una boda.

¿En qué terminó el caso del Sr. Yuan y sus 17 novias?

La coordinación entre las mujeres permitió identificar patrones similares en sus experiencias. Crearon un grupo en línea, al que llamaron “Alianza de Venganza”, donde recopilaron información sobre los préstamos y aportes económicos que cada una había entregado.

Según los testimonios recopilados por la policía de Changsha, el Sr. Yuan habría solicitado dinero bajo diversos argumentos relacionados con inversiones o situaciones personales.

Las autoridades abrieron una investigación y posteriormente lo detuvieron. Reportes internacionales indicaron que fue acusado de fraude, al considerar que habría utilizado las relaciones de forma engañosa para obtener beneficios económicos.

Aunque el caso ocurrió en 2015, volvió a tomar fuerza en redes gracias a usuarios que retomaron la historia y la convirtieron nuevamente en tema de debate. La historia del “Sr. Yuan” sigue siendo mencionada como uno de los episodios más comentados en China sobre engaños sentimentales.

