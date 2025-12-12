Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Liendra cuenta la verdad sobre lo que vive cada diciembre desde la partida de su abuela

La Liendra recordó el fallecimiento de su abuela y reveló cómo este momento cambió sus reuniones familiares de diciembre.

La Liendra afronta diciembre sin su abuela
La Liendra recordó el fallecimiento de su abuela / (Foto del Canal RCN)

Mauricio Gómez, el influencer conocido como La Liendra, compartió en redes sociales cómo las celebraciones de fin de año cambiaron desde el fallecimiento de su abuela, figura que, destacó, unía a toda la familia durante estas fechas.

¿Qué dijo La Liendra acerca del fallecimiento de su abuela?

El creador de contenido compartió un mensaje en el que explicó que estas celebraciones ya no se viven igual en su familia. Comentó que quienes han perdido a su abuela pueden entender lo que significa enfrentar diciembre con la ausencia de un ser querido.

Antes de su fallecimiento, las reuniones decembrinas giraban alrededor de ella. Explicó que su abuela era la persona que impulsaba a cada integrante a compartir tiempo juntos y a mantener ciertas tradiciones familiares que eran parte esencial del ambiente en esas fechas.

La Liendra recuerda a su abuela en navidad / (Foto del Canal RCN)

Recordó que, si no se ponía la música que a ella le gustaba, la celebración no fluía igual. En cambio, cuando sonaban sus temas preferidos, se levantaba a bailar. El influencer mencionó que este tipo de recuerdos hacen que la ausencia de su abuela sea más evidente durante las festividades, pues ella era el centro de las reuniones.

¿Qué reflexión transmitió La Liendra?

Desde el fallecimiento de su abuela, La Liendra ha insistido en la importancia de valorar a quienes aún están cerca. En varias ocasiones ha destacado que esta pérdida le hizo entender con más claridad cómo cambia la perspectiva de vida cuando falta alguien que siempre estuvo presente.

Explica que ahora intenta recordar a las personas que lo siguen que aprovechen el tiempo con sus abuelos y familiares, porque esos momentos no vuelven a ser iguales.

“Parce, desde que se murió mi abuela es tan diferente el diciembre”, destacó.

¿Cómo fue el fallecimiento de la abuela de La Liendra?

El creador de contenido anunció el fallecimiento de su abuela el 30 de noviembre del 2021, luego de varios días hospitalizada por complicaciones asociadas al covid-19. En ese entonces, compartió el mensaje en medio de lagrimas y contó que debía encargarse de transmitirle la noticia a su familia.

¿Cómo fue el fallecimiento de la abuela de La Liendra?
La Liendra recuerda el fallecimiento de su abuela / (Foto del Canal RCN)

También expresó que estaba pasando días difíciles, al igual que su familia. Contó que su cuenta de Instagram había sido cerrada y aclaró que, en el momento, no estaba enfocado en recuperarla, sino en despedir a su abuela de la forma que consideraba adecuada y acompañar a sus seres queridos durante el proceso de duelo.

