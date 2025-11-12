Alexa Torrex responde a aspirantes de La casa de los famosos 3 que juzgan su actitud: 'No me conoce'

La conversación entre aspirantes y participantes confirmados de La casa de los famosos 3 continúa generando atención. Alexa Torrex decidió responder a las percepciones que dos de las aspirantes compartieron sobre su forma de actuar.

¿Qué dijo Kelly García, aspirante a La casa de los famosos 3, sobre Alexa Torrex?

Kelly García, una de las aspirantes a La casa de los famosos, aprovechó su entrevista en el programa ¿Qué hay pa’ dañar?, para explicar cuál es su percepción de Alexa Torrex, quien fue la primera participante confirmada del reality.

Explicó que no conoce personalmente a Alexa, pero que durante las entrevistas iniciales sintió que su manera de expresarse era fuerte. Según dijo, le pareció que ambas podrían tener estilos de liderazgo similares, lo que en su experiencia suele generar roces en entornos competitivos.

Kelly García habla sobre Alexa Torres / (Fotos del Canal RCN)

Kelly aseguró que, desde su percepción, Alexa no mostraba interés cuando otras competidoras hablaban y prefería prestar atención a otras cosas. La aspirante afirmó que, para ella, es muy importante el respeto y la atención entre compañeros.

¿Qué dijo Mila Arbeláez, aspirante a La casa de los famosos 3, sobre Alexa Torres?

Mila Arbeláez, quien también se encontraba en la entrevista, destacó que sí conoce a Alexa desde hace un tiempo, aunque destacó que nunca han tenido una relación cercana.

En su momento, sintió que Alexa tenía una actitud “pesadita”, pero indicó que esa impresión pudo estar relacionada con una estrategia para la etapa de votaciones, algo común entre participantes que buscan llamar la atención del público.

Mila Arbeláez habla acerca de Alexa Torres / (Fotos del Canal RCN)

Mila también afirmó que no suele tener conflictos a menos que alguien actúe directamente en su contra. Por esto, considera que no habría motivos para tensiones si coincidieran en el reality, siempre y cuando no existan situaciones que la involucren directamente.

¿Qué dijo Alexa Torres sobre los comentarios de las aspirantes a La casa de los famosos 3?

En una historia de Instagram, Alexa decidió responder a estos comentarios. La influencer contó que estaba revisando contenido en TikTok cuando encontró clips de aspirantes hablando de ella. Según contó, una de ellas, a quien no conoce, afirmó que le parecía “agrandada”.

Alexa comentó que esa impresión pudo surgir de un fragmento específico de sus entrevistas, en las que intentó manejar un tono divertido que, en este caso, pudo interpretarse de otra manera.



Por otro lado, Alexa destacó que sí conoce a la otra aspirante y que no recibió su comentario como algo negativo, pues consideró que sus afirmaciones acerca de su estrategia para la etapa de votaciones, podría llegar a ser cierta.

La participante señaló que entiende que algunos aspirantes mencionen a integrantes del formato para ganar visibilidad. Indicó que es común que estas dinámicas aparezcan en temporada de votaciones con el fin de conseguir que sus nombres se convierten en tendencia.

Alexa hace parte del grupo de participantes que, por decisión del público, han asegurado su cupo en esta temporada del reality. No olvides que las votaciones de esta semana estarán activas hasta el 14 de diciembre, a las 4:00 p.m. Si aún no has apoyado a tu candidata favorita, puedes hacerlo en lacasadelosfamososcolombia.com