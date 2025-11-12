Yuli Ruiz confiesa que está dispuesta a encontrar el amor en La casa de los famosos 3

En una entrevista con Buen día, Colombia, la creadora de contenido, Yuli Ruiz, compartió detalles sobre su vida personal, su forma de ser y la posibilidad de iniciar un vínculo afectivo en caso de ingresar a La casa de los famosos 3.

¿Yuli Ruiz estará en La casa de los famosos 3?

Yuli Ruiz forma parte de la lista oficial del octavo grupo de aspirantes a La casa de los famosos 3. La influencer ha destacado que su intención es mostrarse auténtica, sin actuar para las cámaras. Comentó que quienes la siguen en redes, solo ven una parte de su vida y que el reality permitirá que el público la conozca más.

Yuli Ruiz, aspirante a La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

Aseguró que su objetivo es generar contenido que represente quién es realmente, desde su disciplina hasta los momentos cotidianos que forman parte de su día a día. Los internautas afirman que su actitud y personalidad podrían conectar con la audiencia desde las primeras semanas.

Artículos relacionados Paola Turbay Hija de Paola Turbay hizo curiosa confesión sobre su diagnóstico de salud: ¿qué dijo?

¿Yuli Ruiz buscará el amor en La Casa de los Famosos 3?

Durante la conversación en Buen día, Colombia, Yuli Ruiz no dudó en expresar cuál es su situación sentimental en esta etapa de su vida. La modelo dejó claro que su estado sentimental es abierto y que actualmente se encuentra “felizmente soltera”.

Así mismo, destacó que, si la vida lo dispone, estaría abierta a conocer a alguien dentro del reality. La creadora de contenido señaló que, aunque su propósito principal será mostrarse tal como es y asumir este reto personal, no descarta que dentro del formato pueda surgir una conexión especial.

Yuli Ruiz le abrirá la puerta al amor / (Foto del Canal RCN)

La participante agregó que este momento representa para ella una nueva etapa en la que desea fluir y permitir que las experiencias lleguen de manera natural.

Artículos relacionados La casa de los famosos El Sebastucho habla sobre su relación con La Karola: ¿hubo planes de matrimonio?

¿Qué quiere mostrar Yuli Ruiz en La casa de los famosos 3?

Yuli Ruiz explicó que le gustaría llegar al reality con el objetivo de crecer. Aseguró que quiere conectar con la audiencia desde lo humano y dejar ver aspectos de su vida que no siempre muestra en redes sociales. Según contó, detrás de lo que publica existe una historia que desea que el público conozca.

La creadora destacó que uno de sus mayores retos será: delegar sus responsabilidades mientras está en el programa, pues reconoció que suele encargarse personalmente de todo. Aun así, afirmó que su equipo de trabajo y su familia están preparados para asumir sus tareas que quedarían en pausa.

También adelantó que dentro de la casa se verá su personalidad completa, incluyendo su carácter, algo que, según los usuarios, sorprendió porque muchos la perciben como una persona tranquila. Yuli afirmó que no tolera la falta de respeto y que en esos momentos suele mostrar un carácter firme.

Por ahora su participación no ha sido confirmada, pues los fans continúan apoyando a las aspirantes que quieren ver en el reality. Si deseas hacerlo, puedes votar en lacasadelosfamososcolombia.com cada cuatro horas, hasta el domingo 14 de diciembre a las 4:00 p.m.