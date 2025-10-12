Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El Sebastucho habla sobre su relación con La Karola: ¿hubo planes de matrimonio?

Sebastucho reveló la verdad acerca de la idea de comprometerse con La Karola y contó cuáles fueron las razones que lo impidieron.

El Sebastucho habla sobre su relación con La Karola
El Sebastucho revela cuáles eran sus planes con La Karola / (Fotos del Canal RCN)

La relación entre El Sebastucho y La Karola, también conocida como Karola Alcendra, fue una de las más comentadas en la costa colombiana. Recientemente, el tema volvió a estar en el centro de la conversación digital luego de que el influencer ofreciera detalles sobre sus planes de matrimonio y un detalle en especial que lo hacían recordarla.

¿El Sebastucho se iba a casar con La Karola?

En una entrevista, Sebastucho explicó que, aunque hubo planes de matrimonio con La Karola, la idea no llegó a formalizarse. Al preguntarle si se quería casar con ella, comentó que sí estuvo en los planes, pero aclaró que, como ocurre en muchas relaciones, surgieron dificultades que les cambiaron sus proyectos.

¿El Sebastucho se iba a casar con La Karola?
Sebastucho explicó que hubo planes de matrimonio / (Foto de Freepik)

Destacó que vivieron un amor bonito y compartieron momentos importantes, incluso llegaron a vivir juntos. Sin embargo, como ocurre en muchas relaciones, surgieron problemas que impidieron que los planes avanzaran. Con el tiempo, ambos decidieron tomar caminos distintos.

¿El Sebastucho se tatuó a La Karola?

El influencer también recordó que en esa época se había tatuado la espalda con un diseño relacionado a La Karola, sin embargo, destacó que, con el tiempo, tomó la decisión de tapar el diseño original con uno más grande.

¿El Sebastucho se tatuó a La Karola?
El Sebastucho habló de su tatuaje en la espalda / (Foto de Freepik)

Los internautas destacan que este gesto representó el cierre de ese capítulo de su vida. Al tapar el diseño, afirman que El Sebastucho no solo borró un recuerdo visible de su relación con La Karola, sino que también profundizó su mensaje de llevar a cabo un cambio en su camino personal.

¿Qué pasó entre Sebastucho y La Karola?

La historia entre El Sebastucho y La Karola terminó por varios factores personales y profesionales. En entrevistas anteriores, Karola explicó que decidió finalizar la relación porque sintió que él necesitaba un tipo de acompañamiento diferente. Con el tiempo, la ralación cambió y ella prefirió retirarse antes de que la situación se volviera más complicada.

La convivencia también fue un punto clave. La influencer contó que suele mudarse con sus parejas poco después de iniciar un noviazgo, y esto generó rutinas y responsabilidades que, sumadas a la creación de contenido para redes sociales, provocaron tensiones adicionales.

¿Qué pasó entre Sebastucho y La Karola?
La historia del Sebastucho y La Karola / (Fotos del Canal RCN)

Además, el hecho de que El Sebastucho fuera gestor del equipo de influenciadores al que ella pertenecía hizo que las decisiones profesionales y personales se entrelazaran, afectando tanto el entorno emocional como el laboral. Tras la ruptura, Sebastucho eliminó rastros de La Karola de sus redes y cubrió su tatuaje relacionado con ella.

Durante la semana de votaciones para la edición 2026 de La casa de los famosos, Sebastucho fue postulado como posible participante, pero finalmente no quedó elegido. Los internautas recordaron que Karola pidió a sus seguidores que lo apoyaran y votaran por él, lo que llamó la atención y revivió la conversación sobre su historia juntos.

