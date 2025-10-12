Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Él es Juan Pablo Restrepo, expareja de Manuela Gómez, participante confirmada de La casa de los famosos 3

La vida de Juan Pablo Restrepo y su historia junto a Manuela Gómez siguen siendo tema recurrente en la conversación digital.

Juan Pablo Restrepo y su historia con Manuela Gómez / (Foto del Canal RCN)

Luego de ser la primera participante seleccionada por El Jefe para La casa de los famosos Colombia 2026, Manuela Gómez volvió a llamar la atención en redes. Los internautas se preguntan muchos aspectos sobre su vida, pero hay una pregunta que destaca entre las búsquedas: ¿quién es su expareja y cómo fue su historia?

¿Quién es Juan Pablo Restrepo, exnovio de Manuela Gómez?

Juan Pablo Restrepo, conocido en redes como JP Gringo, se ha hecho popular por su faceta como creador de contenido, cantante e imitador de Darío Gómez. Además, algunos medios lo mencionan como comediante, pues realiza presentaciones en vivo y tributos musicales.

Juan Pablo Restrepo, exnovio de Manuela Gómez / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Desde que hizo pública su relación con Manuela Gómez en el 2023, Restrepo ha seguido activo en redes sociales, mostrando aspectos de su vida profesional y manteniendo comunicación con sus seguidores.

Los internautas destacan que, luego de su relación, ambos parecen concentrados en la crianza de su hija y en sus proyectos personales, dejando claro que, más allá de lo sucedido, su prioridad es: la estabilidad familiar y el bienestar de Samantha.

¿Cómo fue la ruptura de Juan Pablo Restrepo y Manuela Gómez?

Fuentes cercanas a la pareja indican que aunque la relación terminó, no se dieron detalles precisos sobre los motivos. En redes recuerdan que, el hecho se confirmó cuando, en medio de una dinámica de preguntas y respuestas, los internautas interrogaron a Manuela acerca de su vida amorosa.

“¿Estás soltera?”, preguntó uno de los usuarios en la cajita de preguntas. Manuela se sinceró al responder afirmativamente, dando fin a los rumores y expresando cómo se sentía en ese momento de su vida.

“Estoy soltera y siento que me voy a quedar así un buen tiempo, quiero estar sola, estoy bien sola, me siento muy muy tranquila" dijo.

La historia de Juan Pablo Restrepo y Manuela Gómez / (Foto del Canal RCN)

Poco después, Manuela Gómez se pronunció en redes sociales, dejando claro que actualmente desea centrarse en sí misma y en su hija, sin deseos de enamorarse, ni buscar una nueva relación sentimental.

¿Manuela Gómez estará en La Casa de los famosos 3?

En la mañana del 10 de diciembre, Manuela Gómez fue anunciada como la primera participante en ser elegida directamente por El Jefe del reality. Su incorporación abre la expectativa sobre el desarrollo de la temporada y el tipo de dinámica que buscará el programa.


La influencer se suma a los otros participantes de la temporada, han sido elegidos mediante votación del público. Entre ellos están Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal (Tebi), Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano y Maiker Smith, quienes, hasta ahora, conforman el grupo oficial de concursantes.

En redes, varios internautas recuerdan que su participación en Protagonistas de novela 2012 no pasó desapercibida, programa en el que obtuvo gran visibilidad gracias a su forma de desenvolverse en convivencia. Desde entonces, ha logrado mantener una presencia constante en redes sociales y medios digitales.

