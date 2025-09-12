Familia destroza piñata con el rostro de Ángela Aguilar y abre debate en redes sociales: "esto es por Inti"

La cantante mexicana Ángela Aguilar vuelve a ser tema de conversación, luego de que en redes se viralizara un video donde una familia destroza una piñata que tiene su rostro en medio de una posada navideña.

¿Cuál es el video que muestra a una familia destrozando una piñata con el rostro de Ángela Aguilar?

La alegría de las festividades decembrinas se vive en todo el mundo, y cada región celebra estas fechas según sus propias tradiciones. Muchas familias aprovechan esta temporada para reunirse, compartir y mantener vivas sus costumbres.

Ángela Aguilar es tendencia luego de que una familia destruyera una piñata que plasma su rostro. (Foto: Cristina Quicler /AFP)

Entre esas celebraciones destaca un caso que recientemente llamó la atención en redes. Pues una familia mexicana se volvió viral tras participar, al parecer, en la grabación de un video promocional para una reconocida piñatería, donde aparecen destrozando sin piedad una piñata con la fotografía del día de la boda de la hija menor de Pepe Aguilar.

Post para recordarte que la piñata de tu posada puede ser de Ángela Aguilar", decía allí en el texto que acompañaba el video.

¿Qué muestra el video donde una familia destroza la piñata que tiene el rostro de Ángela Aguilar?

En el videoclip, que ya acumula miles de reproducciones y comentarios, se ve a una numerosa familia pasando por encima de la piñata, pisoteándola mientras bailan tomados de la cintura, en lo que parece ser una posada navideña.

Luego, una mujer decide pasarle un coche de bebé por encima, y otros participantes la pat3an y se abalanzan sobre ella como si se tratara de una escena de lucha libre.

Además, el video incluye una frase agregada en edición que dice: "Esto es por Inti", en referencia a la hija de Christian Nodal y Cazzu.

Christian Nodal y Ángela Aguilar han recibido numerosas críticas desde que anunciaron públicamente su relación. (Foto: Arturo Holmes/Getty Images/AFP)

¿Qué reacciones generó en redes el video de la familia mexicana que destroza una piñata que tiene el rostro de Ángela Aguilar?

Como se mencionó anteriormente, las imágenes desataron un fuerte debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios tomaron el video con humor, otros aseguraron que la situación se había salido de control y cuestionaron por qué las críticas recaían siempre sobre ella y no sobre el sonorense.

No soy fan de Ángela y apoyo a Cazzu 100%, pero creo que v!olencia solo genera más v!olencia, esa mujer con su carrera a punto de hundirse tiene bastante castigo", "Ya basta de estar tirando tanto hate" y "Es una verdadera falta de respeto. Si te agrada o no, un artista es de sus propios gustos. Pero esto es extremo", fueron algunos de los comentarios.

Por ahora, la intérprete de 'La Llorona' no se ha pronunciado sobre este tema. Sin embargo, en ocasiones anteriores ha respondido con firmeza a sus detractores, por lo que muchos usuarios creen que no tardará en reaccionar ante la nueva controversia que gira en torno a su imagen.