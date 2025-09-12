Así celebró Dulce María, ex RBD, sus 40 años

La actriz y la cantante Dulce María, reconocida por haber hecho parte de la agrupación RBD, celebró sus 40 años de edad.

¿Cómo celebró Dulce María sus 40 años?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 13 millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías en las que se mostró desde su casa festejando un año más de vida junto a su esposo, su hija y otros allegados.

En las instantáneas se mostró posando muy feliz a la cámara detrás del pastel junto a sus seres queridos y presumiendo su enorme barriguita de su segundo embarazo.

Con dichas instantáneas aprovechó para dedicar emotivas palabras tras cumplir un año más de vida.

"Me imaginé varias veces cómo sería yo al cumplir esta edad y nunca me imaginé que estaría creando vida dentro de mí, pensé que tal vez tendría muchas cosas resueltas y muchas respuestas, hoy me doy cuenta que Dios te cambia los planes de un segundo a otro y la vida te cambia todas las preguntas y que siempre estamos aprendiendo", escribió.

Destacó que, aunque no se entiendan los planes de Dios, los tiempos de él son perfectos, así duelan.

Asimismo, detalló que hay que agradecer y abrazar la vida, que hay que creer para ver, que a veces no puedes rodear, que hay miedos que solo puedes enfrentar y atravesar, que la vida es un regalo maravilloso y un constante aprendizaje.

"Hoy honro abrazo y agradezco a todas las versiones que he sido para llegar a la mujer que soy hoy y abrazo y honro también esta etapa tan sagrada, tan retadora, transformadora y tan solitaria y poderosa a la vez que estoy viviendo. Recibo mis 40 literalmente llena de vida! gratitud y amor", agregó.

Asimismo, agradeció a sus fanáticos por sus felicitaciones, por cada mensaje de cariño, por sus buenos deseos y por recordarla.

¿Cómo reaccionó su esposo tras los 40 de Dulce María?

Paco Álvarez, esposo de la artista, no dudó en reaccionar a la publicación y dedicarle románticas palabras en su fecha, detallando que es una mujer admirable, hermosa, plena, inteligente y llena de amor para quienes la aman tanto.