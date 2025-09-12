Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sara Corrales compartió su rutina de ejercicio en su embarazo

La actriz Sara Corrales compartió su entrenamiento en medio de su proceso de gestación de su bebé.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García

La actriz Sara Corrales reveló a sus millones de fanáticos su rutina de ejercicio en medio de su embarazo de su hija Mila, fruto de su matrimonio con el empresario Damian Pasquini.

¿Cuál es la rutina de ejercicio de Sara Corrales para su embarazo?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, compartió un carrusel con videos en los que mostró una de sus rutinas de ejercicio en su estad de gestación de su pequeña.

sara corrales en su entrenamiento fisico

La paisa reveló que no ha parado de hacer sus entrenamientos desde que se enteró que está en embarazo bajo la supervisión y las recomendaciones de su médico.

La colombiana ha compartido varias de las rutinas que ha realizado en su embarazo y decidió compartir una de tren inferior para sus fanáticas que están en su misma etapa.

"Les comparto mi rutina de hoy, está sabrosasaaa! Vamos a hacer 1 min de cada ejercicio, 4 rondas totales. Van a quedar más nalg*nas y piern*nas que un berraco, qué pena, pero Diciembre lo amerita. Las quiero", escribió en la descripción de la publicación.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la rutina de ejercicio de Sara Corrales?

Tras su revelación, varios internautas reaccionaron y detallaron lo mucho que admiran su estilo de vida saludable y le agradecieron por ser motivación para ellos, además de compartir sus tips para tener un buen aspecto físico y sano.

rutina de ejercicio de sara corrales embarazada

La actriz no solo sigue entrenando y compartiendo sus tips de ejercicio con sus seguidoras, sino que también les ha publicado algunos detalles de cómo está viviendo esta etapa tan importante para ella, que soñó por mucho tiempo.

Junto con su esposo, se ha mostrado muy feliz por la pronta llegada de su hija, pues ambos querían que fuera una niña, cuya revelación de género fue bastante elegante y sofisticada, la cual realizaron junto a varios de sus seres queridos.

Por lo pronto, sus fanáticos están a la expectativa de lo que pueda seguir pasando con su embarazo hasta que puedan conocerla y ver contenido de Sara Corrales con su pequeña.

