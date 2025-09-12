Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Daniela Ospina revela sus secretos para un abdomen plano y tonificado: “muy saludable”

Daniela Ospina compartió sus hábitos clave para mantener un abdomen fuerte, plano y saludable.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Los secretos de Daniela Ospina para lograr un abdomen plano
Así mantiene Daniela Ospina un abdomen plano y tonificado. (Foto: AFP)

Daniela Ospina volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir detalles sobre uno de los temas que más curiosidad genera en redes: cómo mantiene su abdomen fuerte y tonificado.

¿Cómo mantiene Daniela Ospina su abdomen plano?

La empresaria y deportista abrió un espacio para hablar con transparencia y responder las dudas de sus fanáticos.

En una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram donde suma más de 7 millones de seguidores, Daniela Ospina respondió a una seguidora que le preguntó directamente sobre cómo mantener el abdomen plano después de un parto.

La empresaria aclaró que siempre ha mantenido una alimentación saludable. Confesó que, aunque a veces implica algunos sacrificios, siempre logra retomar sus hábitos sanos.

“No me cohíbo de nada cuando estoy en espacios de compartir”, confesó la modelo colombiana.

¿Por qué Daniela Ospina decidió eliminar el gluten de su dieta?

Asimismo, contó a sus millones de seguidores que no le gustan los dulces ni el licor y que, por temas de salud, desde hace un año dejó el gluten, pues le generaba inflamación en el vientre.

Además, reveló que cuenta con una mentora y con suplementos que la ayudan a mantenerse sana, con más energía y con el abdomen desinflamado, un tema que suele despertar gran interés entre sus seguidores.

Y es que esta no fue una de las duda más recurrentes de sus seguidores hubo otras en la que le pedían consejos sobre como saber si se está en el camino correcto por lo que Daniela Ospina habló claro.

La empresaria expresó que lo primero: “Ser fiel a ti, a quien eres para que lo que estás construyendo con errores y todo sea lo correcto, enfrentarnos a nosotros mismos es lo más importante”, dijo.

Además, hizo una reflexión personal: “Al final, somos nuestros peores enemigos. Sé fiel a ti mismo, a tus valores y obra siempre con honestidad y buen corazón”.

