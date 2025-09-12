Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Te está afectando el estrés laboral? Estas pistas podrían confirmarlo

El estrés laboral se ha convertido en un problema creciente que afecta la salud emocional, cognitiva y física de miles de personas.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
El estrés también afecta la concentración, la memoria y el descanso.
Cambios en el ánimo, irritabilidad y cansancio son señales de estrés que pueden pasarse por alto. Foto Freepik

El entorno laboral ha evolucionado constantemente, y con él, las exigencias a las personas dando un paso más visible a un fenómeno que llamamos, el estrés laboral, y aunque parezca algo cotidiano, sus efectos se pueden convertir en un obstáculo en la calidad de vida.

¿Qué señales indican que una persona está bajo estrés laboral?

Más allá de un malestar pasajero, este tipo de estrés implica un desbalance entre lo que se le exige en el entorno y lo que se le ofrece a una persona en un área laboral, afectando la estabilidad emocional y salud física.

El impacto se puede reconocer de muchas maneras en el plano emocional, como cansancio persistente, irritabilidad, tristeza, pérdida de motivación o hasta sentimientos de culpa o vergüenza.

Es frecuente experimentar dificultad para concentrarse y tener reacciones que, al mantenerse en el tiempo, pueden restarles claridad a las decisiones y deteriorar el estado de ánimo, aquí te compartimos algunas de ellas.

  • Dificultad para concentrarse
  • Bloqueos creativos
  • Hipersensibilidad a comentarios o críticas
  • Afecta la capacidad de asumir tareas cotidianas y reduce la claridad mental para resolver problemas.
  • Impulsividad
  • Alteraciones en el sueño
  • Roces entre compañeros
  • Bajo rendimiento

¿Por qué el estrés laboral se ha vuelto tan común entre las personas?

Los cambios en los modelos de trabajo, la presión por cumplir metas más altas y la incertidumbre económica son algunas de las razones por las que muchas personas enfrentan largas jornadas laborales, tareas poco claras, escaso reconocimiento a sus logres y dificultad para expresar sus inconformidades.

Estas son las señales que podrían estar afectando tu día a día sin que te des cuenta.
Estas son las señales que podrían estar afectando tu día a día sin que te des cuenta. Foto Freepik

Otros factores pueden venir desde el entorno físico, como espacios incómodos, condiciones inseguras y ambientes que no favorecen la concentración, incluso los prejuicios o situaciones de discriminación pueden convertirse en detonantes significativos para la situación.

¿Qué efectos físicos puede causar este tipo de estrés?

Aunque suele asociarse con la salud emocional, el estrés laboral también puede afectar el cuerpo, uno de los síntomas de hecho es la tensión muscular constante, especialmente en el cuello, los hombros y la mandíbula.

Cambios en el ánimo, irritabilidad y cansancio son señales que pueden pasarse por alto.
El estrés también afecta la concentración, la memoria y el descanso. Foto Freepik

Este estado de rigidez favorece dolores de cabeza, molestias en la espalda y episodios de bruxismo durante la noche, algo que el cuerpo utiliza como respuesta o advertencia de que algo está funcionando mal o por encima de sus límites.

Una clave para desconectar realmente del trabajo y establecer límites sanos entre las responsabilidades y el descanso, mover el cuerpo con suavidad a través de caminatas, estiramientos o actividades que permitan liberar presión.

