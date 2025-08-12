Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así le respondió Luisa Fernanda W a una modelo que criticó su trabajo en Zootopia 2

La creadora de contenido no dudó en defender su trabajo y expresar lo que verdaderamente siente con estos comentarios.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Luisa Fernanda W brilla en la premier de Zootopia 2, pero su vestido divide opiniones
Luisa Fernanda W (Foto: AFP)

La participación de Luisa Fernanda W en el doblaje de Zootopia 2 ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales. La influenciadora colombiana dio voz a la capitana Hoggbottom en la nueva entrega de Disney, un proyecto que coincidió con su reciente mudanza a México junto a su pareja, Pipe Bueno, y sus hijos.

Pese al entusiasmo inicial de sus seguidores, también surgieron cuestionamientos sobre la presencia de creadores de contenido en producciones de cine animado.

Entre esas críticas destacó la de una modelo que publicó en Instagram un video de su doblaje y escribió: “Qué pesar ver cosas como estas”.

Su mensaje se viralizó rápidamente y provocó una ola de opiniones divididas. Algunos usuarios respaldaron la observación, mientras que otros defendieron la participación de la influenciadora en el proyecto.

¿Cómo entró Luisa Fernanda W a Zootopia 2?
Luisa Fernanda W comparte su experiencia en Zootopia 2 / (Foto del Canal RCN)

¿Qué dijeron sobre el trabajo de Luisa Fernanda W en Zootopia 2?

Este mensaje en particular fue el que motivó la respuesta directa de Luisa, quien decidió aclarar su posición y explicar cómo enfrentó el proceso de preparación para la película.

Me da más pesar ver personas como usted, aunque a muchos les duela, yo me preparé e hice un excelente trabajo. Soy una mujer apasionada y talentosa. Si de verdad quieren lograr cosas grandes en la vida, trabajen por sus sueños, supérense a ustedes mismos, y JAMÁS se dejen llevar por comentarios como este. Así muchos me quieran criticar para llegar a estos niveles se requiere PERSONALIDAD, profesionalismo y un gran corazón. Criticando a otros no se llega a ninguna parte

La respuesta de Luisa Fernanda W fue clara. En su comentario explicó que se había preparado para asumir el papel y que estaba satisfecha con el resultado de su trabajo.

¿Cómo respondió Luisa Fernanda W las críticas sobre su participación en Zootopia 2?

Aseguró que le parecía más preocupante la actitud de quienes critican sin conocer el esfuerzo que hay detrás de cada proyecto. También señaló que, a lo largo de su carrera, ha buscado asumir nuevos retos y que su participación en la película es parte de ese crecimiento.

Resaltó la importancia de trabajar con disciplina y de no dejarse frenar por opiniones negativas que, según ella, no aportan al desarrollo profesional de nadie.

Con su mensaje, la influenciadora invitó a sus seguidores a concentrarse en sus metas, evitar comparaciones y mantener una actitud constante de aprendizaje, incluso frente a críticas públicas.

