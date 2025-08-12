Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Ferrer celebró el Día de las Velitas junto a su hijo Río: “adopte la tradición”

Valentina Ferrer se vuelve ‘super colombiana’ y celebra el Día de las Velitas con Río, generando comentarios positivos de sus fans.

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Valentina Ferrer y J Balvin
La modelo argentina Valentina Ferrer sorprendió a sus fans celebrando el día de las Velitas. (Frazer Harrison / Getty Images via AFP)

Valentina Ferrer, modelo argentina y pareja del reconocido artista J Balvin, sorprendió a sus seguidores con una emotiva publicación en Instagram donde compartió varias fotografías celebrando el tradicional Día de las Velitas en compañía de su hijo Río.

La festividad, que marca el inicio de la Navidad en Colombia, se ha convertido en una de las más queridas por los colombianos, y ahora también por Ferrer.

Valentina Ferrer encantó a sus fans al celebrar el Día de las Velitas

En la descripción de su post, Valentina confesó que, aunque es argentina, decidió adoptar esta costumbre porque “la amó”, sumando en su publicación más de 123 mil 'me gusta'. Sus palabras reflejan el cariño que ha desarrollado por las tradiciones del país que la acogió y donde ha formado su familia.

 

Entre los cientos de comentarios que recibió la publicación, uno llamó especialmente la atención: el de J Balvin. El cantante paisa escribió con humor: “Super colombiana y sin foto conmigo”, dejando claro que, aunque no apareció en las imágenes, celebra que su pareja se sume a las costumbres colombianas. El comentario rápidamente acumuló varios de “me gusta” y generó risas entre los fans.

Fans de Valentina Ferrer elogiaron su gusto por las tradiciones colombianas

La publicación no solo fue un éxito por las fotos llenas de luz y calidez, sino también por la conexión que generó con los seguidores. Muchos aprovecharon para elogiar la iniciativa de Ferrer y destacar la importancia de mantener vivas las raíces culturales:

“Te amamos reina, Colombia te adoptó también”, “¡Qué bonito! Así Río conecta con sus dos raíces!”, “Colombia tiene tradiciones muy lindas”, “Amo😍 ojalá el otro año la puedas pasar pero en Medellín 🙌”, “Eso bebé colombianizate”, “Asi pasa Cuando te encuentras con un Colombiano en el Camino”.

Estos comentarios reflejan el cariño del público hacia la modelo y la emoción por ver cómo su hijo crece rodeado de las costumbres tanto argentinas como colombianas. Con esta celebración, Valentina Ferrer reafirma que las tradiciones no tienen fronteras y que el amor por la familia y la cultura puede unir países.

