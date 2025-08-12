Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
J Balvin celebra el Día de las Velitas desde México con un mensaje de gratitud

A pesar de estar lejos de Colombia, el reggetonero J Balvin encendió velas en otro país y recordó que hay "mucho por agradecer".

J Balvin
En sus historias de Instagram se observó a J Balvin encendiendo velas en un espacio público decorado con luces cálidas. (Foto: Angela Weiss / Getty Images via AFP)

Aunque se encuentra lejos de su natal Medellín, J Balvin no dejó pasar la oportunidad de celebrar una de las tradiciones más queridas por los colombianos: el Día de las Velitas.

El artista compartió en sus historias de Instagram un momento festivo que rápidamente se volvió tendencia entre sus seguidores, demostrando que la distancia no es impedimento para mantener vivas las costumbres.

J Balvin celebró el día de las velitas desde Ciudad de México

En el video, publicado en sus historias de Instagram, se observa al cantante encendiendo velas en un espacio público decorado con luces cálidas, acompañado de un mensaje que refleja su esencia espiritual: “mucho por agradecer”.

Con estas palabras, Balvin reafirma su filosofía de vida basada en la gratitud y la conexión con lo esencial, incluso en medio de su apretada agenda internacional.

 

Actualmente, el intérprete de Mi Gente se encuentra en México, donde ha estado trabajando en proyectos musicales. Aunque no reveló detalles sobre su agenda, se sabe que el artista ha estado participando en reuniones creativas y sesiones de grabación, consolidando su presencia en la escena urbana global.

Este gesto se suma a la ola de publicaciones de otros famosos que también compartieron sus momentos especiales durante la noche del 7 de diciembre. Figuras como Maluma, Camilo, Maía y otras celebridades iluminaron sus redes con imágenes familiares, demostrando que la tradición sigue siendo un punto de encuentro para la cultura colombiana.

J Balvin manifestó que aunque esté lejos del barrio, el barrio no sale de él

Para J Balvin, el Día de las Velitas no solo es una fecha simbólica, sino una oportunidad para reflexionar sobre lo que realmente importa: la paz interior, la familia y la gratitud. Su mensaje, sencillo pero poderoso, conecta con millones de personas que ven en estas celebraciones un recordatorio de esperanza y unión.

En medio de luces titilantes y deseos compartidos, el artista reafirma que, sin importar dónde esté, siempre llevará consigo las costumbres que lo formaron. Y, como él mismo lo expresó, hay mucho por lo que agradecer.

