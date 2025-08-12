La reconocida presentadora Ana Karina Soto compartió en Instagram un emotivo homenaje a la tradición colombiana del 7 de diciembre, acompañado de su familia más cercana.

Ana Karina Soto compartió los mejores momentos del Día de las Velitas junto a su familia

La imagen muestra a Ana Karina, visiblemente animada, encendiendo una velita junto a su hijo Dante, mientras Alejandro está a su lado sosteniendo a su pequeño, generando una escena de armonía, ternura y esperanza para el periodo navideño.

En su publicación, rodeada de las icónicas luces de velitas, la presentadora escribió:

“Que cada deseo se cumpla con la misma fe, ilusión y amor que le pusimos en este día a cada velita 🕯️❤️🙏💫👩🏼‍🤝‍👨🏻👦🏻 @alejoaguilar82 @danteaguilarsoto_ No permitan que nada, ni nadie les r@be la Paz, la tranquilidad y la felicidad.”

El gesto no solo resalta la importancia de la fe, sino también refuerza el valor de la familia como centro indispensable de la vida. Los seguidores no han tardado en reaccionar, comentando: “De las mejores tradiciones”, “Hermosa familia”.

Otros famosos también prendieron sus velitas este 7 de diciembre

Ana Karina no fue la única figura pública en compartir sus vivencias del Día de las Velitas en Instagram.

Varios famosos se sumaron a la celebración, Maluma ofreció tiernas postales familiares desde Medellín, compartiendo momentos junto a su hija París y su pareja Susana Gómez; Salomón Bustamante causó revuelo al publicar un video bailando junto a Laura de León durante la noche festiva; Laura Barjum, exreina y actriz, celebró en el balcón de su hogar en Bogotá junto a su madre y su abuela; igualmente, personalidades como Laura Tobón y Carolina Cruz difundieron sus propias postales con mensajes de fe y unión familiar.

El poder de la tradición del Día de las Velitas

Este acto sencillo, encender una velita con un deseo, vuelve a unir a colombianos de todos los estratos y trasfondos en torno a la misma energía: gratitud, unión, fe y esperanza. Ver a figuras públicas, como Ana Karina, Maluma, Salomón, Laura Barjum, entre otros, rendir homenaje a esta costumbre en familia refuerza el valor de conservar nuestras raíces y tradiciones.

Sin duda, estas postales nos invitan a reflexionar: más allá del alto perfil, las celebridades también valoran el calor del hogar, el abrazo de los seres queridos y los pequeños rituales que nos conectan con lo más esencial.